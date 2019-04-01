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Темой шестого фестиваля Moscow Restaurant Week станут морепродукты

В Москве в шестой раз пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week. По условиям фестиваля шефы составляют меню на заданную тему. В этот раз шефам предложено приготовить блюда из всего, что связано с морем: рыбы, морепродуктов, водорослей и т. п. В фестивальное меню можно включать как блюда, придуманные специально для фестиваля, так и из основных меню.

Также программа Moscow Restaurant Week включит конкурс шеф-поваров. Победителя будет выбирать жюри, состоящее из профильных журналистов, гурманов и профессионалов индустрии. Еще одного победителя выберут гости фестиваля, для этого на сайте проекта открыто голосование.

Moscow Restaurant Week продлится до 14 апреля 2019 г. В фестивале участвуют около 80 ведущих московских ресторанов – «Аист», «Белуга», «Буйабес», «Крабы Кутабы», «Рыба Мечты», «Рыба моя» на Тверской и на Цветном бульваре, «Сахалин», «Северяне», Assunta Madre, Avocado Queen, Balzi Rossi, Blush, BURO TSUM, Cutfish Bistro, Fumisawa Sushi, Montifiori, O2 Lounge, Remy Kitchen Bakery, Ruski, Selection, Sirena, Uilliam's и др.

Moscow Restaurant Week – проект организаторов Московского гастрономического фестиваля, ежегодного мероприятия, специально для которого столичные шефы готовят дегустационные сеты единой стоимости (в прошлом году она составила 1900 руб.). Moscow Restaurant Week проводится два раза в год, весной и летом. «Для потенциальных гостей гастрономический фестиваль – возможность расширить гастрономический кругозор, познакомиться с новыми ресторанами. Для ресторанов это шанс увеличить аудиторию, рассказать о себе», поясняли «Ведомостям» свои цели и задачи организаторы. В начале его работы владельцев и управляющих ресторанов приходилось уговаривать, не все понимали, зачем им нужно участвовать. Но в последние годы ситуация стала меняться – и популярность сет-меню растет и у гостей, и у рестораторов. В прошлом году за время Московского гастрономического фестиваля было продано около 50 000 сетов, уточняют организаторы. Интерес к фестивалю подтверждают и опрошенные «Ведомостями» рестораторы.