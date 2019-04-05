Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Финансы

Новости

Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Совкомбанк продал зарубежным инвесторам 5% своих акций. За счет допэмиссии банк привлек 6 млрд руб., говорится в его сообщении.

Изначально банк зарегистрировал на 10% больше акций, чем планировал разместить, говорит представитель Совкомбанка. Это связано с колебаниями курса, объясняет он: при росте курса доллара инвесторы могут приобрести больше акций, цена которых зафиксирована в рублях.

Поэтому Совкомбанк разместил не все зарегистрированные акции, хотя фактически получил всю запланированную инвестицию, говорит он: «Сделка является продолжением подготовки банка к публичному размещению».

Среди потенциальных покупателей был Российско-японский инвестфонд, саудовский Ayar International Investment Company, суверенный фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding, а также пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Инвесторы оценили стоимость всего Совкомбанка в 122,6 млрд руб., или 1,08 его капитала.

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. По 2,5% акций получили Илья Бродский и Андрей Суздальцев, основатели Росевробанка (объединился с Совкомбанком в ноябре 2018 г.).