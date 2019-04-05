Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы от «Единой России» Николай Ковалев, сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов в своем Facebook.
Неверов отметил, что Ковалев впервые избрался в Госдуму в 1999 г., был генералом армии, а также возглавлял ФСБ «в сложное время»: «Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним».
Ковалев скончался после тяжелой продолжительной болезни, уточняется на сайте Госдумы.
Ковалеву было 69 лет, он родился в Москве, окончил МИЭМ. После учебы Ковалев работал инженером-конструктором, а в 1974 г. начал работать в КГБ СССР, говорится на сайте «Единой России». Он также принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С 1996 по 1998 гг. Ковалев был директором ФСБ, а с 1999 г. – депутатом Госдумы III — VII созывов.