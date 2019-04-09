Стиль жизни

Новости

Режиссер Кирилл Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников спустя полтора года домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» после вечернего спектакля «Мертвые души». Об этом сообщается на «Гоголь-центра» странице в Instagram. Режиссер скоро вернется к работе в театре и продолжит отстаивать свою невиновность в суде, цитирует Серебренникова «Интерфакс»

Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 млн руб. по делу «Седьмой студии». АНО «Седьмая студия» была основана режиссером и должна была реализовать культурный проект «Платформа». На это были выделены средство госбюджета. Следствие считает, что Серебренников и другие фигуранты дела, в числе которых директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева, продюсеа Екатерина Вороновоа и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, использовали эти средства нецелевым образом. Их защитники говорят, что деньги тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы организации.

Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, она единственная признала вину и заключила досудебное соглашение. Малобродский также находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время он, как и Серебренников, под подпиской о невыезде.