Ученые впервые показали фото черной дыры
Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры. Снимок был показан в ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный научный фонд США.
Фото удалось получить с помощью системы из восьми наземных радиотелескопов Event Horizon Telescope. Они были установлены в разных точках планеты, в том числе на вулканах на Гавайях и в Мексике, в горах Сьерра-Невада и в Аризоне, в чилийской пустыне Атакама и в Антарктиде.
Черная дыра, изображение которой сделали ученые, находится в центре галактики M87. Она расположена на расстоянии 55 млн световых лет от Земли и имеет массу, в 6,5 млрд раз превышающую массу Солнца.
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