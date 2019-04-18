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Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Ведомости
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Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Вполне вероятно, это состоится уже сегодня», – отметил он. Информацию подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Муратов уточнил, что Быкова будут перевозить из Уфы в Москву на самолете. По его словам, состояние писателя оценивается как стабильное, ухудшений нет.

Быков был госпитализирован вечером 16 апреля. Он почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. После посадки самолета писателя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уфимские СМИ сообщали, что у него подозрение на инсульт, однако Венедиктов опроверг эту информацию. По его словам, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием. «У него то, что врачи называют токсическим синдромом. И, соответственно, обострение по всем фронтам», – пояснил главред «Эха Москвы». Он добавил, что Быков находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. По состоянию на 18 апреля улучшений в состоянии писателя нет, констатировал Венедиктов.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, является ведущим программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.

Финансы
Новости

Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Ведомости
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Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Соответствующий иск подал бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский. Ответчиками выступили Нацбанк Украины, правительство, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, говорится на сайте суда.

Ответчики не смогли в суде доказать наличие законных оснований для признания Приватбанка неплатежеспособным, отмечается в сообщении. Сама процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, решил суд. По его мнению, государство нарушило право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом. Суд начал рассматривать дело в июне 2017 г. Длительный срок рассмотрения дела в суде объяснили высокой нагрузкой, необходимостью изучить большое число доказательств по делу, зафиксированных в 50 томах.

Минфин и Нацбанк Украины не согласны с решением суда и готовят апелляцию. «Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации Приватбанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен ($6 млрд)», - уточнили в министерстве.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен выразил надежду, что после смены власти сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу. По его словам, пока президентом Украины является Петр Порошенко, справедливого суда в стране не будет.

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Экономика
Новости

Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в первом квартале

Ведомости
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Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство впервые опубликовало оценку этого показателя, рассчитанную по новой методике.

Одной из причин ухудшения динамики реальных располагаемых доходов населения стало замедление роста реальных заработных плат, отмечает Минэкономразвития. В первом квартале этот показатель оценивается на уровне 0,4 % после 4,1 % в четвертом квартале прошлого года.

Росстат также пересчитал реальные располагаемые доходы населения за 2018 г. по новой методике. Вместо падения на 0,1%, зафиксированного по старой методике, ведомство сообщило о росте доходов на 0,1%.

Обновленная методология позволяет повысить точность измерений, отмечает Росстат. Количество используемых источников выросло с 32 до 59, а число исходных показателей увеличилось более чем вдвое – с примерно 99 до 205 тысяч по всем периодам и уровням разработки.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил, что расчет реальных доходов населения «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать.

Технологии
Новости

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Ведомости
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Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс». В частности, освещать дебаты планирует канал «Россия 24», сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Также трансляцию дебатов будет вести RT, сообщила «Интерфаксу» главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она добавила, что дебаты покажет и входящее в состав RT видеоагентство Ruptly, при этом трансляция будет идти с русским переводом.

Кроме того, на телеканале «Дождь» 19 апреля будeт большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом, сказала агентству исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.

Зеленский и Порошенко, вышедшие во второй тур выборов президента Украины, договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Встреча запланирована на 19.00 по местному времени (совпадает с московским) 19 апреля.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) ведет переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между Зеленским и Порошенко. Сообщалось, что трансляция будет вестись на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире.

Порошенко провел «дебаты» на стадионе без Зеленского

Политика
Новости

Власти Москвы пообещали сократить число заборов в городе

Ведомости
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Власти Москвы приняли решение отказаться от невысоких заборов, ограждающих газоны. Об этом заявил заместителя мэра Петра Бирюков, передает ТАСС. По словам чиновника, в городе останутся только заграждения, которые нельзя убрать по правилам дорожного движения и из соображений безопасности.

Ситуацию, когда город разделен на кусочки заборами, Бирюков назвал «нездоровой». Раньше мэрия ограждала заборами газоны, чтобы помешать парковке на них, теперь воздействовать на нарушителей город будет только штрафами, заявил чиновник.

Размер штрафа за парковку на газоне определяет Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет 5000 руб. для граждан, 30 000 руб. для должностных лиц и 300 000 руб. для юридических лиц.

О планах избавить Москву от газонных ограждений власти говорят не первый год. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2014 г. мэр города Сергей Собянин заявлял, что он «категорически против» заборов и что город будет постепенно избавляться от них. «Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас еще безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком и так далее», – говорил он.

В 2017 г. в The Village появилась информация о том, что в разных районах города власти демонтируют ограждения вокруг заборов или палисадников. Руководитель Объединения административно-технических инспекции Дмитрии Семенов пояснял «Комсомольской правде», что муниципальные газонные ограждения убирают там, где они устарели по конструкции и виду и при условии, что местные жители не против таких изменений.

Финансы
Новости

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Доллар в это же время стоил 63,9 руб., подорожав на 10 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 19 апреля, он установлен на уровне 72,2 руб. (-12 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 12 коп. до 64 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг росла. В 15.04 мск нефть Brent стоила $71,9 за баррель (+0,4%), нефть WTI – $64 за баррель (+0,5%).

Евро отмечает свое 20-летие

Бизнес
Новости

Более трети проверенной Росалкоголем водки оказалось поддельной

Ведомости
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Почти треть водки, проверенной в 2018 г. Росалкогольрегулированием, оказалась поддельной, говорится в материалах ведомства. В общей сложности за это время служба проверила 118 000 декалитров (дал) водки, из них 36 300 дал (30,8%) оказались контрафактом. Ведомство также проверило более 1,1 млн дал этилового спирта и алкогольной продукции. Из этого объема 524 000 дал (47,5%) алкогольной продукции оказались поддельными.

В 2018 г. служба при поддержке правоохранительных органов провела почти 6000 проверок и выявила около 6200 различных нарушений. В прошлом году по решению судов было уничтожено более 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 г. (8,6 млн л).

Помимо этого в 2018 г. силовые структуры арестовали и изъяли более 1000 единиц оборудования со 186 объектов нелегального производства. Число изъятых автомобилей, перевозивших контрафактный спирт и алкоголь, в 2018 г. увеличилось до 237 единиц со 179 единиц годом ранее.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия в рейтинге свободы прессы оказалась между Бангладешем и Венесуэлой

Ведомости
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Россия опустилась на одну строчку и заняла 149 место из 180 в рейтинге свободы прессы 2019 г., который ежегодно составляет правозащитная организация «Репортеры без границ». В своем докладе «Репортеры без границ» отмечают, что снижение рейтинга России связано с арестами, обысками и драконовскими законами, которые усилили давление властей на независимые медиа и интернет. Ближайшими соседями России по рейтингу оказались Венесуэла (148 место) и Бангладеш (150 место).

В рейтинге 2019 г. уже третий год подряд первое место занимает Норвегия. За ней следует Финляндия, которой удалось подняться на 2 строчки. Третье место у Швеции, опустившейся на одну строчку.

Позиции США в рейтинге ухудшились: страна опустилась на три строчки до 48 места из-за «более нетерпимой атмосферы, которая возникла на фоне высказываний Дональда Трампа».

16 апреля российская Госдума приняла в третьем чтении закон о суверенном интернете, который вступит в силу с ноября. Согласно закону, все операторы обязаны будут установить на своих сетях «технические средства противодействия угрозам», которые им предоставит Роскомнадзор. Благодаря этим средствам Роскомнадзор сможет определять правила маршрутизации трафика российских операторов.

Новый закон от 18 марта об оскорблении власти дает определение информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурс в случае не выполнения требований.

Политика
Новости

Конституционный суд запретил арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу

Ведомости
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Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК), позволяющие сохранять арест имущества свидетеля после вступления приговора в силу. Постановление суда опубликовано в четверг.

Поводом для проверки спорных норм стала жалоба жительницы Волгограда Ирины Янмаевой. Ее имущество арестовали в рамках расследования уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива, хотя она проходила лишь свидетелем по делу. В приговоре не были изложены обстоятельства, подтверждающие, что имущество было получено в результате совершения преступления. Янмаева считает такой подход нарушающим ее конституционные права.

В своем решении Конституционный суд отметил, что действующее правовое регулирование не решает вопрос о правовых основаниях использования имущества таких лиц, что позволяет делать вывод о необоснованности ареста. Суд обязан мотивировать доказанность оснований для конфискации имущества. Поэтому арест на имущество не может быть сохранен после вступления приговора в законную силу. В противном случае это означает несоразмерное и необоснованное умаление права собственности и ограничение права на судебную защиту. Дело Ирины Янмаевой оправлено на пересмотр.

Финансы
Новости

Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости
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Один из крупнейших банков Турции Is Bank начал обслуживать карты платежной системы «Мир», говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК). Россияне уже совершили по ним 50 операций. К началу туристического сезона карты «Мир» будут приниматься более чем в 10 000 интернет-магазинов, а также более чем в 40 000 торговых точек и в 6500 банкоматах Is Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в Турции, уточняется в сообщении.

Картой «Мир» россияне смогут оплачивать в том числе авиабилеты, проживание в отелях, покупки в магазинах. В любом банкомате Is Bank туристы смогут снять наличные.

Помимо Турции карты «Мир» сейчас принимаются в Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. До конца 2019 г. планируется обеспечить прием карт «Мир» в Узбекистане. Турция является для россиян одним из популярных туристических направлений. В прошлом году россияне совершили свыше 5,8 млн поездок в эту страну, отмечает НСПК. На сегодняшний день российские банки выпустили более 56 млн платежных карт «Мир». Чистая прибыль НСПК (оператора национальной системы «Мир») в 2018 г. выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб. (банки платят «Миру» за обработку операций, использование товарного знака).

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Бизнес
Новости

Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ за финансовой помощью

Ведомости
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Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ, находящейся под санкциями США, за дополнительной господдержкой, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака, передает «Интерфакс». «Обращение компании в правительство подтверждаем, целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», – цитирует представителя чиновника агентство.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта.

В 2018 г. из-за санкций группа была вынуждена увеличить кредитный портфель на 20,7 млрд руб. (до 73,6 млрд руб.), а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая полученную прибыль. По итогам года отрицательный денежный поток группы составил 11,3 млрд руб. Во втором полугодии 2019 г. есть риски снижения производства на 40% из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель, отмечается в письме.

Администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Министерство не ответило на запрос газеты.

Политика
Новости

Главный редактор «Росбалта» объяснил обыски в редакции публикацией об Усманове

Ведомости
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Обыски в редакции «Росбалта» связаны с уголовным делом по факту публикации информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова, рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный редактор издания Николай Ульянов.

Дело было заведено в декабре прошлого года. О какой информации идет речь, Ульянов не уточнил. По его словам, из постановления не очень понятно, в отношении кого заведено дело. В нем упоминается еще одно СМИ, название которого Ульянов раньше не слышал и называть не стал. «Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу», – сказал он.

В свою очередь адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил ТАСС, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК (клевета).

Утром в четверг, 18 апреля, сотрудники МВД провели обыск в московском офисе издания «Росбалт».

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