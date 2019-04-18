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Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Вполне вероятно, это состоится уже сегодня», – отметил он. Информацию подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Муратов уточнил, что Быкова будут перевозить из Уфы в Москву на самолете. По его словам, состояние писателя оценивается как стабильное, ухудшений нет.

Быков был госпитализирован вечером 16 апреля. Он почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. После посадки самолета писателя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уфимские СМИ сообщали, что у него подозрение на инсульт, однако Венедиктов опроверг эту информацию. По его словам, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием. «У него то, что врачи называют токсическим синдромом. И, соответственно, обострение по всем фронтам», – пояснил главред «Эха Москвы». Он добавил, что Быков находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. По состоянию на 18 апреля улучшений в состоянии писателя нет, констатировал Венедиктов.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, является ведущим программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.