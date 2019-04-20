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Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова

В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», – написала Большакова в Faceboоk.

Быков попал в реанимацию 16 апреля в тяжелом состоянии. Он почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу и был госпитализирован сразу после посадки самолета. Через два дня Быкова перевезли из Уфы в одну из московских клиник. Госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием, сообщал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, ведет программу «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.