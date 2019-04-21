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Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир. Венедиктов на своей страничке в Twitter опубликовал сообщение, полученное от писателя: «Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь».

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«Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займёт какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь.»



Радуемся! — Алексей Венедиктов (@aavst) 21 апреля 2019 г.

Быков ведет на «Эхе Москвы» программу «Один», а также является одним из героев программы «Особое мнение».

Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, через два дня его самолетом перевезли в одну из московских клиник. Причиной плохого самочувствия писателя стали проблемы из-за хронического заболевания, рассказывал Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

В воскресенье председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что Быков пришел в сознание. Ирина Лукьянова, супруга писателя, на своей странице в Facebook подтвердила, что состояние Быкова улучшилось и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.