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Умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

Ведомости
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Американский продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентов.

Голин умер ночью 21 апреля в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что он долгое время боролся с раком.

В 2016 году Голин получил два «Золотых глобуса» за фильм «Выживший» и сериал «Мистер Робот». Еще один его фильм — «В центре внимания» — в том же году выиграл «Оскар».

Голин также продюсировал фильмы «Игра», «Дикие сердцем», «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», сериалы «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Бизнес
Новости

Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотных такси в 2020 году

Ведомости
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Компания Tesla в 2020 году планирует запустить сервис беспилотных такси. Об этом заявил ее основатель Илон Маск на мероприятии для инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью мобильного приложения. Владельцы Tesla тоже смогут сдавать свои машины в аренду. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft. По оценкам Маска, владельцы электромобилей смогут зарабатывать таким образом до $30 тысяч в год, отмечает CNN.

Компания рассчитывает получить разрешение регуляторов на запуск сервиса до конца следующего года хотя бы на одном рынке. Маск ожидает, что к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla смогут работать без водителя.

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Политика
Новости

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Ведомости
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Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры. Время и место встречи не уточняются.

Ранее Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место и точное время предстоящей встречи, объяснив это соображениями безопасности. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что переговоры пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По словам Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.

Технологии
Новости

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Ведомости
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Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. Эту информацию газете подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.

СМИ2 предлагали нескольким компаниям, в том числе «Ростелекому», Сбербанку, «Газпром-медиа» и Тинькофф-банку, рассказал один из собеседников «Коммерсанта». В «Ростелекоме» это отрицают. Источник в Сбербанке подтвердил, что предложение поступало, но до серьезных переговоров дело не дошло. Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила газете, что предложение находится на стадии рассмотрения.

«Финам» готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%, рассказал Кочетков. По словам источника, компания оценена в 3,8 млрд рублей.

На днях в СМИ2 было объявлено о смене гендиректора, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты связывает это с потенциальной продажей компании. Вместо Анны Ивановой ее возглавил Юрий Белоусов.

СМИ2 — один из крупнейших новостных агрегаторов в России. По итогам 2018 года его выручка составила 304 млн руб., а чистая прибыль — 144 млн руб. 40% «Е-генератора» принадлежит «Финаму», остальное — партенрам инвестхолдинга, включая Белоусова (16,5%).

Бизнес
Новости

«Россети» направят 5,6 млрд рублей на снижение потерь электроэнергии в Чечне

Ведомости
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Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северного Кавказа, которая входит в группу компаний «Россети», выделит более 5,6 млрд руб. на программу снижения потерь электроэнергии в Чечне до 2022 г. Об этом сообщил гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Грозный, передает ТАСС.

Электросетевой комплекс Чечни требует повышенного внимания, отметил Иванов. На модернизацию сетей республики будет направлено 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что власти региона видят в энергетиках союзников, которые помогут устранить существующие в отрасли проблемные вопросы.

Задолженность Северо-Кавказского федерального округа за потребление электроэнергии и газа составляет 120 млрд руб., сообщил 18 апреля вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул необходимость повышения платежной дисциплины в регионе.

Политика
Новости

Власти Москвы ответили на критику фонтана «Каменный цветок» после его реставрации

Ведомости
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Департамент культурного наследия Москвы в курсе «обеспокоенности общественности, которая вылилась в большую дискуссию в социальных сетях» относительно реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Об этом сообщила РБК пресс-служба департамента.

При реставрации, отметил департамент, был восстановлен исторический облик фонтана и цвет был передан c полной точностью. Во время работ использовались сохранившиеся фрагменты, которые не были повреждены, подчеркнул департамент, и теперь «издалека невозможно отличить, где подлинная, а где подобранная смальта – так искусно скомбинированы старые и новые элементы смальтового набора». Смальта – цветное непрозрачное стекло, используемое для отделки.

Тендер на реставрацию «Каменного цветка» в 2018 г. выиграла компания «Ренессанс-реставрация». Сумма контракта – 1,2 млрд руб. Владельцы «Ренессанс-реставрации», по информации СПАРК, – Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Герасимов – соучредитель религиозной организации «Приход храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе.

15 февраля пресс-служба ВДНХ объявила о завершении работ. Под постом с фотографией фонтана на официальной странице ВДНХ в Facebook пользователи стали оставлять негативные отзывы, в частности называя отреставрированный фонтан «китайской подделкой».

Фонтан «Каменный цветок» – один из трех главных фонтанов ВДНХ, он был открыт в 1954 г. Его создали архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин. До этого никогда не реставрировался.

«Не вышел «Каменный цветок»: как выглядит знаменитый фонтан ВДНХ после реставрации

Политика
Новости

Второй за сутки украинский губернатор подал в отставку после победы Зеленского

Ведомости
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Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко решил покинуть свой пост, сообщает издание «Украинские новости». Он занимал этот пост с октября 2016 г. и стал вторым за сутки на Украине руководителем области, который ушел в отставку.

Ранее 22 апреля от исполнения обязанностей по собственному желанию отказался руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, занимавший этот пост с 2014 г. До выборов Синютка заявлял о готовности уйти с госслужбы в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Согласно данным ЦИК, Владимир Зеленский одержал победу над Порошенко во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов после подсчета 99,8% протоколов. При этом Львовская область оказалась единственной на Украине, где лидерство сохранил Порошенко: там за него проголосовало более 62,8% избирателей.

Губернаторов на Украине назначает президент страны.

На встрече со своими сторонниками в Киеве Порошенко пообещал, что не уйдет из политики и попробует поучаствовать в президентской гонке в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях в адрес Зеленского и о совместной работе с ним. Он отметил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали возможности проголосовать.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Выбор редактора
Политика
Новости

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием Владимира Ленина. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

«Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин остается сегодня живой историей», – отметил Мадуро.

Мадуро шесть лет, с 2013 г., занимает пост венесуэльского президента. В январе этого года в стране прошли выборы главы государства, на которых победил Мадуро. Но парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Россия, так же как и Китай, поддерживают Мадуро. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны.

Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 г.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в должность в конце 2011 г.

Как утверждают источники издания, переговоры пройдут днем в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, а вечером 25 апреля Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». При этом лидер КНДР проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. Также источники «Коммерсанта» уточняют, что въезд в ворота вокзала Владивостока пришлось углубить на 20 см для выезда погруженного на бронепоезд лимузина северокорейского лидера.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита Ким Чен Ына, настаивая, что он приедет до конца апреля. Вопросы о продолжительности визита лидера КНДР Песков порекомендовал задать Пхеньяну. Как заявлял ранее Песков, одним из основных вопросов для обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он также говорил о важности налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Он обещал, что переговоры будут строиться на принципах взаимного доверия и учета интересов обеих стран.

Встреча Ким Чен Ына с Путиным планировалась еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но тогда лидер КНДР не смог присутствовать на мероприятии. При этом с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР встречался уже дважды: один раз в прошлом году, а второй – в феврале 2019 г.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

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Политика
Новости

Порошенко планирует победить в следующих президентских выборах

Ведомости
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший 21 апреля выборы шоумену Владимиру Зеленскому, планирует участвовать и победить в следующих президентских выборах в 2024 г. Об этом Порошенко заявил на встрече со сторонниками, его заявления опубликованы в Twitter. Он подчеркнул, что не собирается уходить из политики.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (на ней в Киеве расположена администрация президента Украины. – «Ведомости») после следующих президентских выборов», – заявил Порошенко.

Порошенко впервые после поражения на выборах появился перед публикой на митинге в Киеве в сопровождении жены Марины, сторонники встретили его криками «Спасибо». Он также поблагодарил их за поддержку и добавил, что «такого, как сейчас, Украина еще не видела». Во время его выступления толпа скандировала «Порошенко».

По результатам подсчета 99,8% протоколов Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,46%, говорится на сайте ЦИК Украины. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru

Ведомости
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Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания, новым руководителем проекта стал Марк Тен, написал Навоша в Facebook.

Он назвал работу над проектом лучшей в своей жизни и отметил, что в Sports.ru «собралась топовая команда, способная пересочинить одно из крупнейших независимых медиа в стране». Навоша подчеркнул, что не покидает команду издания и число акционеров. Он добавил, что рассчитывает уделять «больше времени и энергии» другим проектам цифрового спортивного издательства Tribuna Digital, в которое входит Sports.ru. Среди них – зарубежные фанатские сервисы, различные сообщества и медиа, а также помогать в развитии околоспортивных стартапов.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г. Не регистрировать портал как СМИ было принципиальной позицией Навоши. Он утверждал, что Sports.ru – это «платформа, открытая для пользователей, заинтересованных обсуждать спорт и писать о нем».

Однако из-за отсутствия свидетельства о регистрации СМИ сайт сталкивался с проблемами. Поэтому накануне чемпионата мира по футболу в июне 2018 г. сайт получил свидетельство о регистрации в качестве СМИ.

Технологии
Новости

Пользователей Netflix предупредили об угрозе кибератак

Ведомости
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Антивирусная компания ESET сообщила о том, что обнаружила угрозу кибербезопасности пользователей видеосервиса Netflix. Данные их кредитных карт могут быть похищены из-за возможной атаки хакеров, говорится в сообщении ESET.

Уточняется, что мошенники отправляют от имени видеосервиса письмо, в котором просят подтвердить учетную запись пользователя, это якобы должно спасти аккаунт пользователя от блокировки «из-за зафиксированной подозрительной активности». В итоге пользователь попадает на фальшивую страницу, которая имитирует дизайн официального сайта видеосервиса. Далее предлагается ввести логин и пароль. После этого пользователь оказывается на странице с формой для ввода данных банковской карты. По утверждению экспертов компании, след фальшивого сайта ведет к бесплатному хостингу в ОАЭ.

Стриминговый видеосервис Netflix был основан в 1997 г., в нем доступны фильмы по платной подписке. С 2013 г. компания производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также телепрограммы. Число подписчиков Netflix составляет около 140 млн человек, почти половина из них проживает в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.

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