Умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

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Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотных такси в 2020 году

Компания Tesla в 2020 году планирует запустить сервис беспилотных такси. Об этом заявил ее основатель Илон Маск на мероприятии для инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью мобильного приложения. Владельцы Tesla тоже смогут сдавать свои машины в аренду. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft. По оценкам Маска, владельцы электромобилей смогут зарабатывать таким образом до $30 тысяч в год, отмечает CNN.

Компания рассчитывает получить разрешение регуляторов на запуск сервиса до конца следующего года хотя бы на одном рынке. Маск ожидает, что к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla смогут работать без водителя.