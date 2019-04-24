Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД арена»

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«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ

Минфин и ЦБ разработали изменения в правила перехода от одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) к другому в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект, датированный февралем. Собеседник издания пояснил, что в части переходов граждан и вознаграждений фондов законопроект с того времени не претерпел изменений.

Новации призваны избавить граждан от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб. Из законопроекта следует, что если гражданин решит сменить НПФ в системе индивидуального пенсионного капитала, то его новые взносы сразу будут передаваться в тот фонд, в который он приходит. Основные средства поступят туда через неделю после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не должен превышать пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом. Сейчас при досрочном переходе накопления передаются в первом квартале следующего года после года, в котором гражданин написал заявление. Если с момента предыдущей фиксации прошло менее пяти лет, накопленный инвестдоход может быть потерян. При написании «срочного» заявления все средства, включая инвестдоход, будут переданы новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

От сроков фиксации зависит и переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Законопроект предполагает, что фонд разносит инвестдоход на счета своих клиентов по ИПК за период между фиксингами. И только в этот момент имеет право взять success fee (не более 15% от инвестдохода). Сейчас это происходит ежегодно. Разнести по счетам убыток фонд не сможет, следует из законопроекта. В период между фиксингами он сможет или получить прибыль, или за счет собственных средств восполнить убыток. Последнее придется сделать и в том случае, если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК. При этом в системе ИПК сохранится постоянная часть вознаграждения для НПФ. Получать ее фонды смогут раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

Если фонды смогут устанавливать разный срок фиксинга, акционеры будут настаивать на более частом получении дохода, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Клиенты также будут заинтересованы в НПФ с коротким фиксингом, выбирая «синицу в руках». При этом менеджмент фондов будет стремиться к длинному периоду фиксинга, чтобы иметь более долгий период безубыточности.