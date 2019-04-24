Новости
Стиль жизни
Новости

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД арена»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Амедиатека» покажет финал сериала «Игра престолов» на футбольном стадионе «РЖД арена» в Москве 20 мая, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса. Помимо показа, всех приглашенных ждет развлекательная программа.

«Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов, и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда», – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.

Он отметил, что специалисты провели большую работу по технической подготовке инфраструктуры «РЖД арены». Специально для показа финальной серии будет построен экран высотой с четырехэтажный дом. Чтобы попасть на показ, необходимо оставить свою электронную почту на специальном сайте. Также получить приглашение смогут те, кто приобретет годовую подписку на «Амедиатеку» премиальными картами Visa. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.

Партнером показа выступил агрегатор такси «Ситимобил», он разыграет более 800 пригласительных, в том числе VIP-билеты. «РЖД арена» является домашним стадионом действующего чемпиона России по футболу «Локомотива», после модернизации 2017 г. стадион вмещает 27 000 зрителей.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК: В России могут ликвидировать более 30% партий до конца года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Из 61 действующих сейчас партий только треть подтверждают свою состоятельность, и еще примерно треть могут быть ликвидированы до конца года, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

В 2019 г. начинает работать норма, в соответствии с которой партии, не выполнившие требование закона об обязательном участии в выборах, могут быть ликвидированы. Чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские – в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах.

Процедуру ликвидации партии должен инициировать Минюст: он обращается в суд с соответствующий иском. Минюст уже опробовал эту схему. В начале этого года ведомство обратилось в Верховный суд (ВС), чтобы ликвидировать две партии — Российскую партию народного управления и Спортивную партию России «Здоровые силы». В конце января ВС удовлетворил оба иска.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Авто
Новости

Путин ужесточил наказание для водителей за бегство с места ДТП

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, копия документа размещена на портале правовой информации. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди. Поправки внесены во вторую, четвертую и шестую части статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы составляет семь лет, с двумя и более погибшими – девять лет.

Теперь водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и покинувшему место аварии, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на четыре года. Водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и оставившему место аварии с одним погибшим, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Если в аварии погибло более одного человека, то возможный срок заключения составляет от четырех до девяти лет. Поправки также вводят запрет на право занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством. Госдума приняла его в третьем окончательном чтении 17 апреля. Совет Федерации одобрил его 22 апреля. Закон вступает в силу с момента его подписания.

Ранее водителям, сбежавшим с места ДТП, грозил административный арест до 15 суток и запрет на управление автомобилем на срок от года до полутора лет. Водитель, сбежавший с места ДТП, нес меньшую ответственность, чем водитель, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения. Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

В каких городах России самые плохие дороги

Выбор редактора
Политика
Новости

Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила», – заявил он на VIII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Вашингтон с пренебрежением относится к международным соглашениям, что подтверждается выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Шойгу, неконтролируемое создание противоракетных систем подрывает доверие в мире и стимулирует гонку вооружений. Министр подчеркнул, что США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

Он также предупредил, что в ответ на действия стран НАТО у границ государства Россия готова принять своевременные меры, в том числе и ассимметричные. По мнению Шойгу, страны Запада годами убеждали себя в наличии военной угрозы со стороны России, «то есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают».

Бизнес
Новости

Правительство согласовало механизм компенсации льгот для нефтяников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, следует из сообщения на сайте кабмина.

В частности, принято решение, что корректировка демпфирующего механизма, компенсирующего нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на российском рынке вместо экспорта, будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты (суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут). Одновременно они получат вычет акциза для нефтепродуктов, необходимых для бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии. А также за счет введения в диапазоне цен на нефть от $55–57 до $80 за баррель фиксированной надбавки НДПИ на нефть в размере 75 руб. за тонну. При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 руб. за тонну.

При этом нефтяные компании обязуются обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября 2018 г. с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость.

Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС России поручено внести соответствующий законопроект в правительство. Из опубликованного решения следует, что корректировка компенсации нефтяникам будет осуществляться за счет усиления налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, хотя ранее Минэнерго предлагало осуществить это через средства ФНБ.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Финансовый рынок может покинуть старейшее профессиональное объединение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) может отказаться от статуса аккредитованной ЦБ саморегулируемой организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, отказ может произойти в ближайшие год – полтора. В этом случае ее нынешние участники войдут в Национальную финансовую ассоциацию, которая станет единственной СРО, объединяющей учетную отрасль. Финального решения по этому вопросу пока нет, отмечает председатель совета директоров ПАРТАД Петр Лансков.

Меморандум о взаимопонимании двух ассоциаций был подписан в марте, рассказали собеседники издания. Сейчас завершается формирование координационного совета. В его состав войдут по десять представителей компаний – участниц обеих СРО. Таким образом ассоциации хотят исключить дублирование функций для выработки общей позиции рынка, пояснил Лансков. «Мы попробуем сотрудничать с НФА, но у нас может и не получиться. И тогда каждый будет продолжать функционировать, как раньше», – отметил он.

Участники рынка видят несколько причин для возможной консолидации. «ПАРТАД в силу исторических особенностей всегда была больше регистраторской СРО, а это очень маленький рынок. И он продолжает сжиматься», – говорит глава совета директоров «Нового регистратора» Игорь Поляков. С этим же он связывает и финансовые проблемы ПАРТАД.

В случае объединения функция саморегулирующего органа будет монополизирована, а в этой области необходима конкуренция, указывает Поляков. Один из представителей отрасли отмечает, что сейчас ПАРТАД не может соответствовать запросам своих участников. «Нужны сугубо практические вещи. Например, открытие и лоббирование новых рынков. Что-то, что нас загрузит работой и даст дополнительные деньги, приведет к капитализации отрасли. Такой деятельности, к сожалению, в ПАРТАД нет», – считает он.

Политика
Новости

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Погибшими в результате терактов на Шри-Ланке числятся уже 359 человек, из них 39 иностранцы, многие из почти 500 пострадавших от взрывов остаются в больницах под наблюдением врачей, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По подозрению в причастности к терактам арестовано 60 человек, а один из лидеров местной радикальной исламистской группировки покончил с собой в отеле Shangri-la, чтобы избежать ареста. Всего взрывы готовили 9 террористов-смертников, личности 8 из них установлены следователями Шри-Ланки. Также, согласно сообщению Reuters, местные власти выяснили, что один из террористов ранее учился в Великобритании и Австралии, а затем вернулся на Шри-Ланку.

Кроме того, 24 апреля возле кинотеатра в крупнейшем городе страны Коломбо произошел новый взрыв, но полиция уточняет, что детонацию произвели под контролем специалистов, поэтому никто не пострадал. Спецслужбы продолжают поиски новых взрывных устройств и лиц, причастных к совершению взрывов.

Во время празднования католической Пасхи 21 апреля в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Основная атака пришлась на Коломбо и его окрестности. На острове было введено чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак.

По мнению минобороны страны, взрывы католических церквей могут быть местью за расстрел мечетей в Новой Зеландии. В результате стрельбы тогда погибли 50 человек, еще около 50 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но в настоящее время единственным обвиняемым по делу остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Бизнес
Новости

ВТБ ведет переговоры о выкупе стратегически важного зернового терминала

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Потенциальным продавцом актива является украинский агрохолдинг Kernel, находящийся под российскими санкциями. Другим совладельцем терминала мощностью до 3,5 млн т зерна является швейцарский трейдер Glencore. Из отчетности Kernel следует, что в 2012 г. актив стоил $265 млн.

Kernel попал под ответные российские санкции в ноябре 2018 г. Они предполагали заморозку счетов и запрет на вывод капитала за границу. Сейчас доля Kernel в зерновом терминале в Тамани, по сути, заморожена. Группа ВТБ уже согласовала выкуп актива у украинской компании с российским правительством, уточняет собеседник издания.

Опцион на выкуп доли в терминале был и у Glencore, но российские власти не дали разрешения на сделку. Причина в том, что терминал относится к числу стратегических предприятий, говорит собеседник издания. В Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что ходатайство от Glencore о покупке доли Kernel поступало. По словам начальника управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеси Мильчаковой, срок его рассмотрения продлен по решению правительственной комиссии. Регулятор запросил позиции всех заинтересованных органов власти по этому вопросу.

Сейчас ВТБ прямо или косвенно контролирует около четверти российских мощностей по перевалке зерна, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Покупка терминала в Тамани увеличит контроль банка примерно до трети.

Политика
Новости

Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию не последним

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его первый визит в Россию не окажется последним. «Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание», — приводит его слова пресс-служба администрации Приморского края. Утром 24 апреля бронепоезд председателя госсовета КНДР пересек границу с Россией. После непродолжительной остановки на станции Хасан Ким Чен Ын отправился во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 25 апреля.

В числе сопровождающих Ким Чен Ына не упоминается один из ключевых участников ядерных переговоров, зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль, отмечает Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Это первый случай, когда он не сопровождает лидера КНДР в зарубежной поездке.

Российская сторона может предложить Пхеньяну возобновить шестисторонние переговоры по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника. По его словам, Россия уже проинформировала об этом США и Китай. Речь идет о переговорном формате с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США. Такие встречи проводились несколько раз с 2003 по 2008 г. и были приостановлены по инициативе Пхеньяна.

Ранее чиновник госдепартамента заявил ABC News, что «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации».

Бизнес
Новости

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке предприятий из-за нехватки бутылок

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производство крымских вин может быть остановлено на шесть-девять месяцев из-за нехватки стеклянных бутылок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику. В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия Крыма, такие как Севастопольский винный завод, «Золотая Балка» и «Бельбек».

Поставками стеклянных бутылок в Крым после остановки ввоза украинской стеклотары занимались предприятия «Русджам» и АО «Кавминстекло». По оценке Липко, они фактически являются монополистами в регионе. Проблемы с поставками начались после смены собственника и руководства «Кавминстекла». «В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», – говорится в письме. По данным ассоциации, новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил о планах следования экономическим санкциям США и остановке сотрудничества с крымскими потребителями. «Русджама», второй поставщик стеклянных бутылок в Крым, не сможет восполнить выпадающий объем стеклотары из-за значительной нагрузки.

В результате производители вина, в том числе «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман», могут понести колоссальные убытки из-за остановки производства в разгар туристического сезона в Крыму, отмечается в письме. Липко просит проинформировать о критической ситуации уполномоченные органы. Депутат Дмитрий Белик заявил, что направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

Один из крупных крымских производителей сообщил, что прекратить отгрузку тары «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с 1 мая. Изначально, по словам другого собеседника, речь шла о переходном периоде – до сентября 2019 г., но в итоговом уведомлении в качестве дедлайна указан май.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин и ЦБ разработали изменения в правила перехода от одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) к другому в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект, датированный февралем. Собеседник издания пояснил, что в части переходов граждан и вознаграждений фондов законопроект с того времени не претерпел изменений.

Новации призваны избавить граждан от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб. Из законопроекта следует, что если гражданин решит сменить НПФ в системе индивидуального пенсионного капитала, то его новые взносы сразу будут передаваться в тот фонд, в который он приходит. Основные средства поступят туда через неделю после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не должен превышать пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом. Сейчас при досрочном переходе накопления передаются в первом квартале следующего года после года, в котором гражданин написал заявление. Если с момента предыдущей фиксации прошло менее пяти лет, накопленный инвестдоход может быть потерян. При написании «срочного» заявления все средства, включая инвестдоход, будут переданы новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

От сроков фиксации зависит и переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Законопроект предполагает, что фонд разносит инвестдоход на счета своих клиентов по ИПК за период между фиксингами. И только в этот момент имеет право взять success fee (не более 15% от инвестдохода). Сейчас это происходит ежегодно. Разнести по счетам убыток фонд не сможет, следует из законопроекта. В период между фиксингами он сможет или получить прибыль, или за счет собственных средств восполнить убыток. Последнее придется сделать и в том случае, если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК. При этом в системе ИПК сохранится постоянная часть вознаграждения для НПФ. Получать ее фонды смогут раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

Если фонды смогут устанавливать разный срок фиксинга, акционеры будут настаивать на более частом получении дохода, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Клиенты также будут заинтересованы в НПФ с коротким фиксингом, выбирая «синицу в руках». При этом менеджмент фондов будет стремиться к длинному периоду фиксинга, чтобы иметь более долгий период безубыточности. 

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о реакции Госдепартамента на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США будут внимательно следить за встречей президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника Госдепартамента. По его словам, «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации».

Главный переговорщик США по Северной Корее, спецпредставитель Стивен Биган в середине апреля посетил Москву и провел несколько рабочих встреч, рассказали в Госдепартаменте. Он подчеркивал важность реализации санкций ООН в отношении КНДР, уточнили в ведомстве.

Тем временем лидер Северной Кореи, направляющийся на встречу с Путиным на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток, пересек госграницу и остановился на станции Хасан, на юге Приморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречавшую состав депутата думы Хасанского районе Наталью Карпову. «Ким Чен Ын вышел из вагона.... Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль», — рассказала она. Позже генконсул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Российская стороны просьбу выполнила, уточнил собеседник агентства. Со станции Ким Чен Ын отправился в дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Он был построен в 1986 г. возле погранперехода «Хасан» в честь приезда в СССР этого северокорейского руководителя.

Российско-северокорейский саммит запланирован на 25 апреля. Переговоры пройдут в узком и широком составах. По итогам встречи Путина и Ким Чен Ына никакие документы не готовятся, ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото