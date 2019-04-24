Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД арена»
«Амедиатека» покажет финал сериала «Игра престолов» на футбольном стадионе «РЖД арена» в Москве 20 мая, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса. Помимо показа, всех приглашенных ждет развлекательная программа.
«Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов, и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда», – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.
Он отметил, что специалисты провели большую работу по технической подготовке инфраструктуры «РЖД арены». Специально для показа финальной серии будет построен экран высотой с четырехэтажный дом. Чтобы попасть на показ, необходимо оставить свою электронную почту на специальном сайте. Также получить приглашение смогут те, кто приобретет годовую подписку на «Амедиатеку» премиальными картами Visa. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.
Партнером показа выступил агрегатор такси «Ситимобил», он разыграет более 800 пригласительных, в том числе VIP-билеты. «РЖД арена» является домашним стадионом действующего чемпиона России по футболу «Локомотива», после модернизации 2017 г. стадион вмещает 27 000 зрителей.