Темой XIII красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) станет локальная культура
Главной темой XIII красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) станут «Локальные истории». Об этом говорится в сообщении организатора КРЯКК – Фонда Михаила Прохорова. Программа КРЯКК будет посвящена региональным проектам и инициативам, связанным с изучением и популяризацией местной специфики, работе по осознанию местного исторического опыта как способа идентифицировать и определить себя и свою уникальность в большом мире.
Красноярская ярмарка книжной культуры ежегодно проводится в Красноярске с 2007 г. В первый год проведения ее участниками стали 63 издателя, а сейчас экспонентов свыше 250, в культурной и профессиональной программе задействовано более 200 участников, рассказывала в интервью «Ведомостям» соучредитель фонда Ирина Прохорова. «В последние годы ярмарку посещает не менее 50 000 человек, издателями продано в общей сложности 170 000 книг. Популярность КРЯКК привела к попыткам создать похожие проекты в Новосибирске, Иркутске, Перми, Воронеже», – уточняла она.
КРЯКК-2019 пройдет с 31 октября по 4 ноября 2019 г. Подать заявку на участие в культурной программе можно до 1 июня 2019 г. Для издательств дедлайн подачи заявок на участие в выставке – 15 сентября 2019 г.