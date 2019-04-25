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Минкульт не разрешил показывать фильм Франсуа Озона о священниках до Пасхи

Министерство культуры России рекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, таким образом картину покажут после православной Пасхи, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокатчиков ленты. Премьера фильма была запланирована компанией A-ONE на 25 апреля, но днем из министерства поступила информация, что прокатное удостоверение не подписано и министерство рекомендует перенести релиз на 29 апреля.

В основе фильма лежит реальная история о служителе церкви Бернаре Прейне из Лиона, который несколько лет назад был обвинен в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм рассказывает, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем.

«Судебный процесс во Франции разворачивается до сих пор», — отметили в компании.

На Берлинском кинофестивале картина получила Гран-при жюри фестиваля после международной премьеры фильма в этом году.