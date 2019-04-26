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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла актриса Элина Быстрицкая, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Малого театра, в котором Быстрицкая работала с 1958 г.

В последние годы она тяжело болела, отметил он. По его словам, время и место прощания будут известны позже.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 г. в Киеве. В 1948 г. она поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого) и окончила его в 1953 г. До 1958 г. Быстрицкая была актрисой Вильнюсского русского драматического театра и Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, после чего поступила в труппу Малого театра. Также в 1998 г. работала в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой.

Быстрицкая также снималась в кино. Первая ее роль — в фильме «В мирные дни» Владимира Брауна (1950 г.). Известность ей принесла роль Аксиньи в картине Сергея Герасимова «Тихий дон» (1958 г.). В 1978 г. получила звание народной артистки СССР.