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Минкульт разрешил показ фильма о гибели подлодки «Курск»

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму о гибели подлодки «Курск», передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-прокатчика «Экспонента Фильм». Премьера ленты, продюсером которой выступил Люк Бессон, в России состоится 27 июня.

Прокатчик считает, что создатели фильма «Курск» с тактом и деликатностью подошли к процессу съемок. «Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей», — отмечается в сообщении.

Минкульт ранее сообщал, что примет решение о прокате этого фильма после 29 апреля. Французско-бельгийский драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга «Курск» основан на книге Роберта Мура «Время умирать». Фильм рассказывает о гибели российской подводной лодки «Курск» в 2000 г. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 г.

Министерство культуры в апреле перенесло на 29 апреля премьеру фильма «Мстители: Финал» из-за фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли, сообщали два собеседника «Ведомостей», знакомые с решением министерства. Премьера «Миллиарда» состоялась 19 апреля, и ведомство рассчитывало, что перенос премьеры голливудского фильма поможет улучшить продажи билетов на российскую картину.

Также на 29 апреля перенесли релиз фильма «По воле божьей» французского режиссера Франсуа Озона. Как отмечала компания-прокатчик A-ONE, премьера о развращении детей священником была отложена, чтобы релиз состоялся после православной Пасхи, хотя ведомство официально не указало причину переноса показа картины.