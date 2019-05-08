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Умер композитор песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко»

Композитор Евгений Крылатов, автор детских песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеведущий Андрей Малахов. Позже эту информацию телеканалу РЕН ТВ подтвердила дочь композитора.

Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Три белых коня» (фильм «Чародеи»), «Не покидай меня» (фильм «Не покидай»), вальс «Ох уж эта Настя», музыка к серии мультфильмов про Простоквашино и фильму «С любимыми не расставайтесь».

Крылатов родился в 1934 г. в Свердловской области, закончил Пермское музыкальное училище по классам композиции и фортепиано. Он писал симфоническую, камерную, эстрадную музыку, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Однако настоящую славу композитору принесла работа для кино и мультипликации.

Крылатов был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Ему присвоили звание народного артиста. Композитор получил государственную премию СССР и премию президента России.