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Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко

Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко. Инициатором выступил специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев. «Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко», – сообщается на его странице в Facebоok.

Пробег начнется 12 мая в 14.00 у здания радиостанции «Говорит Москва». Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца, через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники пробега также собираются возложить цветы на месте гибели Сергея Доренко.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят в воскресенье на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии