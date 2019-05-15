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Экспертиза не выявила следов отравления у Сергея Доренко

Химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления у журналиста Сергея Доренко, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Доренко умер вечером 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Прощание с Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, однако было отложено из-за того, что полиция отказалась выдавать близким тело журналиста. Причиной стало то, что дочери Доренко Ксения и Екатерина написали заявление, в котором утверждали, что их отец мог быть отравлен.

Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Мотопробег в память о Сергее Доренко