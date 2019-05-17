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Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Ведомости
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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream вышел финал музыкального конкурса «Евровидение». Трансляцию полуфинала вел телеканал «Россия 1».

Кроме Лазарева в финал конкурса по итогам второго полуфинала вышли представители Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел 14 мая. По его итогам в финал вышли Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания прошли в финал автоматически. Финал «Евровидения» состоится 18 мая в Израиле.

Россия в прошлом году не прошла в финал «Евровидения» впервые с 2004 г. Тогда страну на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова.

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Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

Ведомости
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Автоматизированная накрутка голосов в пользу участницы шоу «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой могла стоить около 2–3 млн руб., сообщила «РИА Новости» представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. По данным компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 000. То есть в общей сложности было накручено более 38 000 голосов.

Как рассказал агентству представитель Group-IB, накрутка обычно заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в «аппаратно-программный комплекс». В среднем по рынку один купленный голос может стоить 60–80 руб., в результате накрутка 38 000 голосов могла обойтись в 2–3 млн руб., объяснил собеседник агентства.

Представитель Group-IB отметил, что перед компанией не ставилась задача обнаружить инициатора накрутки: для этого, по его словам, нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.

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Политика
Новости

Кадыров прокомментировал внесение его приближенных в санкционный список США

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек» в санкционный «список Магнитского». «Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» – написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. То, что США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова, говорит о том, что Вашингтон боится Чечни, заявил глава республики.

«Сегодня вечером испортилось настроение у всей команды нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» – продолжил Кадыров.

Глава Чечни также призвал составителей санкционного списка приехать в республику. «Если в ваших жилах есть, хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» – заключил он.

Ранее в четверг минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Бизнес
Новости

МВД предложило наказывать за подготовку налоговых или «банкротных» преступлений

Ведомости
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Министерство внутренних дел предложило обсудить криминализацию действий бенефициаров компаний, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. С таким предложением выступил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на Петербургском международном юридическом форуме (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, наказанием за подготовку этих преступлений может быть арест имущества.

Доказывать умысел совершить налоговое или «банкротное» преступление МВД намерено с помощью формальных руководителей компаний. В ответ им предлагается давать «четкие правовые гарантии от дальнейших уголовных преследований» и от возложения полной имущественной ответственности.

МВД также предложило за содействие следствию освобождать от ответственности лиц, совершивших преступления в экономической сфере. Но только если такое содействие привело к выявлению лиц, фактически управлявших организацией, а также была получена информация об имуществе и доходах бенефициаров бизнеса, пояснил Авдейко.

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Бизнес
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Компенсации за «грязную нефть» учтут при утверждении дивидендов «Транснефти»

Ведомости
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Правительство России намерено учесть выплаты «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе «Дружба», которое привело к остановке транзита в Европу, при решении вопроса о дивидендах компании, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

«Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты», – пояснил Козак. Он подчеркнул, что на компенсации смогут рассчитывать все участники инцидента, которые докажут наличие реальных убытков. По компенсации ущерба белорусским НПЗ существует много вопросов, добавил вице-премьер. По его словам, техническим специалистам предстоит определить, от чего произошли те или иные поломки – от некачественной нефти или от естественного износа.

Вице-премьер Белорусии Игорь Ляшенко в свою очередь отметил, что сейчас нет оснований для остановки трубопровода «Дружба» на ремонт.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках по трубопроводу «Дружба» нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту заведено уголовное дело. Как заявлял ранее министр энергетики России Александр Новак, общий ущерб от загрязнения нефти составляет менее $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

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Бизнес
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Группа «Черкизово» сменит прописку из-за налогов

Ведомости
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Акционеры группы «Черкизово» на внеочередном собрании приняли решение изменить адрес регистрации и местоположение. Теперь вместо Москвы местом ее прописки будет подмосковная Кашира, следует из сообщения группы.

Смена юридического адреса связана с налогами, пояснил «Ведомостям» представитель компании. «Для Москвы мы одна из многих компаний, тогда как для Московской области – существенный налогоплательщик, а значит, регион готов предоставить нам как бизнесу значительно больше преференций», – уточнил он.

«Черкизово» – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины. В числе ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-Пава». В 2018 г. консолидированная выручка «Черкизово» по МСФО выросла на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб. По итогам 2018 г. группа заплатила порядка 1 млрд руб. налогов, по данным ее годового отчета.

В Кашире «Черкизово» реализует проект по производству сырокопченых колбас, который считается одним из крупнейших в Европе. Летом 2018 г. группа запустила первую очередь завода мощностью 30 000 т готовой продукции в год и стоимостью около $100 млн. В планах – расширение производства, которое по объемам будет сопоставимо с первой очередью, рассказывал тогда в интервью «Ведомостям» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов.

Кроме того, компания собирается в ближайшее время вложить «значительные инвестиции, чтобы перевести всю мясопереработку из Москвы в Московскую область», заявлял на открытии предприятия основатель группы Игорь Бабаев. В ответ на это губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал «большую программу поддержки группы как по участию в инфраструктуре, так и по предоставлению земли». «Мы – и на уровне городского округа, и на уровне регионального правительства – заинтересованы в том, чтобы вы осуществляли такие инвестиции, чтобы открывались новые фабрики и заводы в нашем Подмосковье», – добавлял тогда Воробьев.

В то же время офис группы останется в Москве на Лесной улице, отмечает «Интерфакс».

Политика
Новости

Строительство храма в Екатеринбурге остановили на время опроса жителей

Ведомости
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Строительство храма на территории сквера в Екатеринбурге приостановлено до конца проведения опроса жителей, сообщил мэр города Александр Высокинский во время общения с участниками акции протеста против его строительства, сообщает Znak.com

«Стройку уже остановили», – приводит слова мэра издание «66.ru». Протестующие уточнили у него, почему он пришел к людям только на четвертый день. «Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, все в нормальном режиме и сегодня я здесь», – пояснил он.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Часть жителей Екатеринбурга не согласилась с решением и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Президент России Владимир Путин 16 мая предложил властям Екатеринбурга провести опрос местных жителей о целесообразности строительства храма на месте сквера. Мэрия города согласилась его организовать. Высокинский уточнил, что опрос охватит весь город и на его проведение потребуется около двух недель.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Политика
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Жители Екатеринбурга вновь собрались на акцию против строительства храма

Ведомости
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Жители Екатеринбурга уже четвертый день подряд собираются в центре города, чтобы выразить протест против строительства храма на месте сквера, следует из трансляции издания «Екатеринбург онлайн». На этот раз число протестующих оказалось в несколько раз меньше, чем в третий день протестов.

Забор вокруг места строительства охраняют усиленные наряды сотрудников Росгвардии, на этот раз на входе в сквер установлены рамки металлодетекторов, поэтому там образовалась очередь. Люди в очереди танцуют и поют, многие из них пришли с плакатами в защиту сквера. Сотрудники силовых ведомств по состоянию на 19.30 мск не задерживают протестующих. В сквер приехал депутат Госдумы Андрей Альшевских, который призвал протестующих и местные власти договориться об альтернативной площадке для возведения храма. Также перед участниками акции выступил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил, что ничего строить в сквере нельзя.

После утверждения проекта строительства собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра в сентябре 2018 г. группа жителей города хотела организовать городской референдум по этому вопросу, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

С 13 мая в городе проходят стихийные акции против строительства храма, было задержано несколько десятков человек, некоторые из них пострадали во время разгона протестующих.

Президент России Владимир Путин 16 мая предложил властям Екатеринбурга провести опрос местных жителей по поводу целесообразности строительства храма на месте сквера. Мэрия вскоре согласилась провести опрос. По словам мэра города Александра Высокинского, вопрос будет решен в ближайшие две недели. Также 16 мая прошло совещание у губернатора Свердловской области, где спонсоры строительства храма пообещали заняться озеленением города.

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Технологии
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«Ростелеком» может выполнить условия дивидендной политики по итогам года

Ведомости
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Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды по итогам 2018 г. чуть менее 7 млрд руб., следует из сообщения оператора. Ранее госкомпания выплатила в виде дивидендов 7 млрд руб. за девять месяцев предыдущего года (были первые промежуточные дивиденды оператора). Таким образом, за весь год «Ростелеком» выплатит акционерам 93% чистой прибыли компании (13,9 млрд руб.), подчеркивается в сообщении оператора.

Выплаты на обыкновенную и привилегированную акцию составят 5 руб. – это минимум, предусмотренный дивидендной политикой «Ростелекома» на 2018–2020 гг. Также в соответствии с ней компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 75% свободного денежного потока, но их сумма ограничена чистой прибылью «Ростелекома» по МСФО. Свободный денежный поток «Ростелекома» в 2018 г. составил 14,8 млрд руб., следует из его материалов.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» направлял на дивиденды всю чистую прибыль – 14,1 млрд руб., по 5,05 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Стратегия промежуточных дивидендов удобна и акционерам, и компании, объявлял президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на собрании акционеров в декабре 2018 г. Она позволяет сократить периоды ожидания акционерами выплат, более равномерно распределить финансовую нагрузку на компанию в течение года и снизить спекулятивные эффекты в периоды выплаты дивидендов, говорилось в материалах к тому собранию.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития рассказало о неоправдавшихся ожиданиях от вступления в ВТО

Ведомости
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Реальные преимущества, которые Россия получила от членства во Всемирной торговой организации (ВТО), не совпали с ожиданиями при вступлении, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. По мнению ведомства, ВТО нуждается в реформе.

Как рассказала Майорова, Россия рассчитывала использовать членство в ВТО для того, чтобы разрабатывать новые правила международной торговли, продвигая тем самым свои национальные интересы. Также Москва надеялась получить возможность эффективно защищать и отстаивать свою позицию в рамках имеющихся правил, добавила представитель Минэкономразвития.

«Однако сегодня мы вынуждены констатировать, что реальность не совсем совпадает с нашими ожиданиями. Входной билет оплачен, но услуги предоставляются лишь частично», – констатировала Майорова, выступая на Астанинском экономическом форуме (ее цитирует «Интерфакс»).

По ее словам, вместо стабильных и предсказуемых условий доступа на рынки Россия получила «рост протекционизма, зачастую в довольно экзотических формах, например санкций».

Россия вступила в ВТО в августе 2012 г. В течение первых лет членства Москвы в организации ее действия стали предметом нескольких торговых споров. Например, в 2014 г. Евросоюз жаловался на незаконные, по его мнению, барьеры при импорте европейских автомобилей и свинины. В целом страны – члены ВТО обвиняли Россию в том, что она умышленно не стремится выполнить главную цель вступления в организацию – сделать экономику более открытой и увеличить торговый оборот с другими участниками. Россия любые подобные претензии отрицала.

Политика
Новости

Путин удивился решению строить мусорный полигон в Архангельской области у поселков

Ведомости
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Президент Владимир Путин призвал решать вопрос строительства мусорных полигонов с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми они строятся, сообщает «Интерфакс». Президент удивился решению строить их в таких местах и пообещал обсудить эту тему с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», – подчеркнул Путин.

По его словам, Москва «зарастать мусором» не может, но власти должны следить и за тем, чтобы не создавать проблем в других регионах. Путин отметил, что считает небезосновательными опасения жителей Архангельской области насчет строительства на территории региона мусорного полигона. «Заводы (для утилизации отходов) должны строиться по мировым стандартам, чтобы не вредить людям», – добавил он.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес» осенью прошлого года. Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе, был признан приоритетным. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценены в 10,5 млрд руб.

Несмотря на отсутствие технического проекта, разрешения на строительство и общественных обсуждений, инвестор проекта на свой страх и риск уже начал строительство, говорил «Ведомостям» чиновник из администрации Архангельской области. Это вызвало протесты местных жителей. В середине мая «Ведомости» сообщили, что подготовка к строительству будет приостановлена 15 июня. Об этом говорилось в сообщении правительства Москвы к совещанию, прошедшему 14 мая в администрации президента («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил чиновник администрации).

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

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Экономика
Новости

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка. Годом ранее отток капитала оценивался в $18,5 млрд за сопоставимый период.

«Практически весь прирост показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств», – отмечает регулятор.

При этом ЦБ указывает, что профицит внешней торговли России в январе – апреле 2019 г. вырос на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $62 млрд. За первые четыре месяца 2018 г. профицит внешней торговли составлял $59,2 млрд.

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