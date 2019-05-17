Умер архитектор стеклянной пирамиды Лувра

Цены на нефть марок Brent и WTI достигли максимальных значений с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 8:30 мск подорожали на 0,29% до $72,83 за баррель. К этому времени стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже поднялась на 0,4% и составляла $63,12 за баррель.
Как отмечает Bloomberg, с начала текущей недели WTI подорожала на 2%, Brent — более чем на 3%. Рост цен связан с возрастающей напряженностью на Ближнем Востоке и торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем, пишет агентство.
Саудовская Аравия 16 мая обвинила власти Ирана в нападении на топливные насосные станции. Нападения на нефтяные танкеры и насосные станции показали, насколько разрушительной может быть война на Ближнем Востоке, пишет агентство. Сокращение поставок со стороны стран-членов ОПЕК и ее союзников, ранее было основным фактором сдерживания цен. Теперь этот механизм отошел на второй план. Заседание стран-членов ОПЕК, которое состоится в ближайшие выходные, вряд ли окажет сильное влияние на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
SpaceX второй раз отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с 60 интернет-спутниками для проекта Starlink, сообщается на сайте компании.
В SpaceX рассказали, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Следующая попытка запуска ракеты пройдет через неделю.
Первоначально SpaceX планировала осуществить запуск в четверг утром по московскому времени. Он был перенесен на утро 17 мая из-за сильного ветра. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в твиттере, что в первой миссии многое может пойти не так.
SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более чем 11 000 спутников для создания глобальной сети. В декабре The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.
Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома.
Это решение было принято с учетом уровня экономического развития Турции, отмечается в сообщении. Президент уведомил конгресс США и Турцию о своем решении 4 марта.
В то же время Трамп вдвое снизил пошлины на импорт стали из Турции — до 25%. Они были повышены до 50% в августе прошлого года. В 2018 г. импорт стали в США упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, из Турции — на 48%, отмечает Белый дом. В связи с этими улучшениями президент посчитал целесообразным отменить повышенные тарифы для Турции.
В начале марта власти США заявляли, что Индия и Турция могут быть выведены из-под действия американской программы Общей системы преференций для развивающихся стран. Она предусматривает беспошлинный ввоз некоторых товаров в США.
Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Сергея Захарикова – бывшего председателя правления Мострансбанка, лишенного лицензии в мае 2016 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и приговора.
Захарикова признали виновным в хищении у банка 2,2 млрд руб. Кроме того, три года колонии получила начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. В январе к такому же сроку был приговорен начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.
Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, отмечает «Коммерсантъ». Суд по иску АСВ обязал их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.
Захариков был задержан в ноябре 2015 г. по обвинению в незаконной банковской деятельности, в частности, ему вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 г. по этому делу его приговорили к трем годам лишения свободы.
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введенные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Действия США — это попытка навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами, считают в посольстве. Санкции против «Терека» отражают намерение США осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом или опасения страны по поводу того, что отряд может действовать в Арктике.
Россия стремится сотрудничать с США в долгосрочной перспективе, отмечается в заявлении. При этом принятые американской стороной меры противоречат позитивному настрою переговоров в Сочи, добавили в посольстве.
Накануне вечером США ввели санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Суд в США повторно отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси – прим. «Ведомостей») за отказ давать показания по делу организации, сообщает NBC.
Кроме того, на Мэннинг будет наложен штраф в размере $500 в день, если она не выполнит требования в течение месяца, и $1000 после двух месяцев. В суде Мэннинг заявила, что «предпочтет умереть с голоду, чем изменить свою позицию».
В марте Мэннинг уже отказывалась давать показания по делу WikiLeaks, после чего ее отправили под стражу. Неделю назад Мэннинг вышла на свободу.
В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации проекту WikiLeaks. Однако два года назад она была освобождена из военной тюрьмы в Канзасе после того, как бывший президент США Барак Обама принял решение о ее помиловании.
Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.
Согласно документу, прибыль от нескольких известных объектов недвижимости Трампа упала в прошлом году. Курорт Мар-о-Лаго принес президенту США $22,6 млн против $25,1 млн годом ранее. На $1 млн также снизилась его прибыль от одного из гольф-курортов.
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн. Трамп – первый американский президент за последние несколько лет, который не раскрывает свои налоговые декларации. В них содержится более детальная информация о доходах и оценке активов.
Трамп перед вступлением в должность президента США передал управление бизнесом своим детям. Еще на этапе предвыборной кампании он отказался публиковать свои налоговые декларации из-за проводившихся налоговых проверок. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу. Forbes оценивает состояние Трампа в $3,1 млрд.
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream вышел в финал музыкального конкурса «Евровидение». Трансляцию полуфинала вел телеканал «Россия 1».
Кроме Лазарева в финал конкурса по итогам второго полуфинала вышли представители Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
В этом году «Евровидение» проходит в Израиле, первый полуфинал состоялся 14 мая. По его итогам в финал вышли Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания прошли в финал автоматически. Финал «Евровидения» состоится 18 мая в Израиле.
Россия в прошлом году не прошла в финал «Евровидения» впервые с 2004 г. Тогда страну на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова.
Автоматизированная накрутка голосов в пользу участницы шоу «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой могла стоить около 2–3 млн руб., сообщила «РИА Новости» представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.
В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. По данным компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 000. То есть в общей сложности было накручено более 38 000 голосов.
Как рассказал агентству представитель Group-IB, накрутка обычно заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в «аппаратно-программный комплекс». В среднем по рынку один купленный голос может стоить 60–80 руб., в результате накрутка 38 000 голосов могла обойтись в 2–3 млн руб., объяснил собеседник агентства.
Представитель Group-IB отметил, что перед компанией не ставилась задача обнаружить инициатора накрутки: для этого, по его словам, нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек» в санкционный «список Магнитского». «Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» – написал он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. То, что США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова, говорит о том, что Вашингтон боится Чечни, заявил глава республики.
«Сегодня вечером испортилось настроение у всей команды нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» – продолжил Кадыров.
Глава Чечни также призвал составителей санкционного списка приехать в республику. «Если в ваших жилах есть, хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» – заключил он.
Ранее в четверг минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Министерство внутренних дел предложило обсудить криминализацию действий бенефициаров компаний, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. С таким предложением выступил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на Петербургском международном юридическом форуме (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, наказанием за подготовку этих преступлений может быть арест имущества.
Доказывать умысел совершить налоговое или «банкротное» преступление МВД намерено с помощью формальных руководителей компаний. В ответ им предлагается давать «четкие правовые гарантии от дальнейших уголовных преследований» и от возложения полной имущественной ответственности.
МВД также предложило за содействие следствию освобождать от ответственности лиц, совершивших преступления в экономической сфере. Но только если такое содействие привело к выявлению лиц, фактически управлявших организацией, а также была получена информация об имуществе и доходах бенефициаров бизнеса, пояснил Авдейко.