Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
По информации союза, Юханссон умер «после непродолжительного периода болезни».
Леннарт Юханссон был пятым президентом УЕФА, возглавлял союз с 1990 по 2007 г. Он стал рекордсменом по времени нахождения на этом посту. В 1998 г. он был кандидатом на пост президента ФИФА в 1998 г., однако уступил Зеппу Блаттеру.
Юханссон родился 5 ноября 1929 г. До того как стать президентом УЕФА, он – с 1984 г. – возглавлял Шведский футбольный союз. С 2001 г. трофей, названный в его честь, ежегодно вручается чемпиону Швеции по футболу.