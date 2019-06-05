Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

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Эксперты Счетной палаты назвали самые закрытые министерства России

Эксперты Счетной палаты совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений» впервые проверили сайты российских министерств и ведомств, оценив полноту и актуальность представленных на них данных, а также качество их работы с посетителями сайта. В рейтинг открытости российской власти вошли 22 министерства и 50 федеральных служб, пишет РБК. МВД, Минкультуры, Минфин, Минэнерго и Ростехнадзор признаны самыми открытыми министерствами страны. Самыми закрытыми – Министерство науки и высшего образования, Росфинмониторинг и Главное управление специальных программ президента.

Для того чтобы проверить работу госорганов, эксперты Счетной палаты разослали им письма. На половину писем пришли формальные и неполные ответы на вопросы, при этом более 40% вопросов остались неотвеченными, выяснили эксперты Счетной палаты. Половина проверенных ведомств ответили позже установленного законодательством срока.

Представители госорганов, получивших низкие оценки по уровню открытости, пока не прокомментировали результаты проверки.

В феврале 2012 г. указом Дмитрия Медведева, который был тогда президентом страны, была создана рабочая группа по формированию в России системы открытого правительства. Открытое правительство представляло собой не государственной орган, а систему принципов организации государственного управления. Предполагалось, что при такой модели граждане, представители бизнеса и общественных организаций примут активное участие в принятии решений, а также получат доступ к достоверной информации.

С 2012 по 2018 г. пост первого в истории России министра по делам открытого правительств занимал Михаил Абызов. Сейчас он задержан по делу о хищении 4 млрд руб. По версии следователей, он в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., являясь бенефициаром офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, Абызов и его партнеры похитили 4 млрд руб., которые позже вывели за рубеж, считают в СКР. Абызов связал обвинения с попыткой давления на него. Свою вину он не признал.