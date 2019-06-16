Победителем юбилейного «Кинотавра» стал фильм о преступнике из 1990-x

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Губернатор Пензенской области связал волнения в Чемодановке с влиянием США

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка. Об этом он сказал на встрече с местными жителями, видеозапись опубликована в социальных сетях.

Из слов губернатора следует, что «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей», которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. «[Такие люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас», – отметил Белозерцев. Эти провокаторы, по словам губернатора, вбрасывают ложную информацию и «народ взрывается». Белозерцев призвал жителей села верить только официальным данным.

На сайте правительства Пензенской области опубликовано обращение губернатора, в котором он заявил, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. О чем именно идет речь, в сообщении не уточняется.

В пятницу, 14 июня, жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. По данным пензенского портала «СМИ58», вечером 13 июня две сотни вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия. В драке пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался.

В субботу дело об убийстве жителя села Чемодановка было передано в Главное управление Следственного комитета России. Все участники конфликта уже установлены, 15 человек задержаны – трое были задержаны в субботу, о задержании еще 12 стало известно в воскресенье.

Белозерцев пообещал жителям Чемодановки, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны.

Во избежание эскалации конфликта власти временно запретили розничную продажу алкоголя в Чемодановке и двух соседних населенных пунктах. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте пензенского правительства. Запрет был введен на выходные дни и понедельник – с 15 по 17 июня включительно.