Фильм «Братство» Лунгина получил награду на Шанхайском кинофестивале

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«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно. Признав, что бывает, Путин вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Как выяснили «РИА Новости», этот эпизод произошел в 2010 г. в Сыктывкаре.

Подробности агентству рассказал Владимир Щербина – супруг женщины, собиравшейся передать Путину свою записку, Елены Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей. В день визита Путина она уехала на площадь, которую должен был посетить президент. Щербина хотела передать Путину информацию о земельном вопросе для многодетных семей. На площади она познакомилась с другой женщиной – Валентиной. «Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына – как она считала, незаконно осужденного», – рассказал собеседник агентства.

В итоге две женщины «скооперировались и договорились: кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», – пояснил Владимир Щербина. Добраться до Путина удалось Валентине, которая «вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая». Охрана пыталась задержать женщину, но Путин потребовал, чтобы ее отпустили. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла», – пересказал собеседник. В итоге Путин забрал у женщины записку. Через какое-то время супруги Щербина увидели по телевидению обращение Путина о землях для многодетных семей и решили, что цель была достигнута.

Путин, пересказывая на прямой линии эпизод с запиской, верно предположил ее содержание. «Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде», – сказал президент. При этом он отметил, что далеко не все, о чем его просят, удается решить.