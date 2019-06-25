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Умерла актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино Алла Покровская умерла на 82-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова, где она играла. Время и место прощания и похорон будет уточнено позже, отметила пресс-служба.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 г. Окончила Школу-студию МХАТ в 1959 г. После этого ее приняли в труппу театра «Современник», в котором она проработала 45 лет. В 2004 г. ее приняли в труппу МХТ им. Чехова.

Актриса снималась в кино. В частности, сыграла в таких картинах, как «Июльский дождь» Марлена Хуциева (1966) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова (2011). В 1985 г. ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Покровская – мать актера Михаила Ефремова.