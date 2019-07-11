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Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм

Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна». Об этом сообщает Variety.

Сценарий к «Манку» написал отец режиссера Джек Финчер, который скончался в 2003 г., поэтому съемки будут иметь особое значение для режиссера, указывает издание. При этом роль Манкевича сыграет актер Гэри Олдман, получивший в 2018 г. премию «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в биографическом фильме «Темные времена».

«Манк» станет первым полнометражным фильмом Финчера после выхода в 2014 г. картины «Исчезнувшая». Предполагается, что фильм расскажет о создании сценария «Гражданина Кейна», успехе фильма и последовавшем за этим скандале. Авторство сценария в 1940-е гг. оспаривалось американскими кинокритиками. В частности, популярный в то время автор The New Yorker доказывал в своем эссе, что Манкевич внес гораздо больший вклад в успех киноленты, чем Орсон Уэллс, который стал соавтором сценария.

Олдман также снялся в фильме «Прачечная» Стивена Содерберга, основанной на книге о Панамском досье. Картина готовится к выходу на Netflix в 2019 г. Финчер также активно сотрудничает со стриминговым сервисом: он продюсировал для Netflix сериал «Охотник за разумом», а также анимированный сериал «Любовь, смерть и роботы».