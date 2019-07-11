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Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм

Ведомости
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Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна». Об этом сообщает Variety.

Сценарий к «Манку» написал отец режиссера Джек Финчер, который скончался в 2003 г., поэтому съемки будут иметь особое значение для режиссера, указывает издание. При этом роль Манкевича сыграет актер Гэри Олдман, получивший в 2018 г. премию «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в биографическом фильме «Темные времена».

«Манк» станет первым полнометражным фильмом Финчера после выхода в 2014 г. картины «Исчезнувшая». Предполагается, что фильм расскажет о создании сценария «Гражданина Кейна», успехе фильма и последовавшем за этим скандале. Авторство сценария в 1940-е гг. оспаривалось американскими кинокритиками. В частности, популярный в то время автор The New Yorker доказывал в своем эссе, что Манкевич внес гораздо больший вклад в успех киноленты, чем Орсон Уэллс, который стал соавтором сценария.

Олдман также снялся в фильме «Прачечная» Стивена Содерберга, основанной на книге о Панамском досье. Картина готовится к выходу на Netflix в 2019 г. Финчер также активно сотрудничает со стриминговым сервисом: он продюсировал для Netflix сериал «Охотник за разумом», а также анимированный сериал «Любовь, смерть и роботы».

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Политика
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Двое россиян погибли в Греции во время урагана

Ведомости
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Генеральное консульство России в Салониках сообщило о гибели двух россиян во время урагана на полуострове Халкидики и помогает семье погибших, передает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула Александра Щербакова.

По его словам, 10 июля семья из пяти человек, находившаяся в туристической поездке по северу Греции, оказалась на улице во время сильной грозы и урагана. «Отец с совсем маленьким сыном – ему нет еще и двух лет – пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой», – отметил он. Он пояснил, что жена погибшего и еще двое детей не пострадали, поэтому не нуждаются в помощи врачей, однако им оказывается помощь со стороны консульства.

Генконсульство России занимается вопросом отправки тел погибших россиян на родину и оказывает содействие семье в возвращении, добавил он. Всего во время урагана, обрушившегося на Грецию, погибли шесть человек, около 100 человек получили ранения.

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МИД рассказал об участии российской техники в военных учениях в Венесуэле

Ведомости
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Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в учениях в этой стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что «по-другому это просто не может осуществляться»: «Вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, – это техника российского производства». Рябков также отметил, что российский специалистов по обслуживанию военной техники в Венесуэле практически нет. «Но это не значит, – добавил он, – что он [персонал] не появится, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать».

В марте Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военными приземлились в аэропорту венесуэльской столицы Каракаса. На это резко отреагировали США. Президент Дональд Трамп заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Российские власти констатировали, что военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством.

В начале июня Трамп объявил, что Россия вывела «большую часть своих людей» из Венесуэлы.

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китая, поддерживают Мадуро.

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Политика
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СКР заподозрил компанию Агаларова в нецелевом использовании авансов «Автодора»

Ведомости
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Следственный комитет считает, что компания Crocus International Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление судьи Басманного районного суда Артура Карпова. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с материалам дела.

Карпов ранее санкционировал выемку документов в рамках уголовного дела против экс-руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Его обвинили в превышении должностных полномочий, в частности при перечислении Crocus дополнительного аванса на 2 млрд руб.

По данным следствия, Crocus International получила два аванса от «Автодора». Первый – на 12,6 млрд руб. При этом, указывает СКР, этот аванс достигал максимума, который госкомпания могла выдать подрядчику, чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них госучастие – 42,2 млрд руб.). Но, считает следствие, по указанию Кельбаха, которому было известно о предельном размере аванса, «Автодор» перечислил Crocus International еще 2 млрд руб.

Представитель группы компаний Crocus заявил, что деньги от «Автодора» поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке, при этом режим этого счета не допускает размещения временно свободных средств в депозит. Процентная ставка на остатке денежных средств составляет 0,25% годовых, расходование начисленных процентов возможно только на строительство ЦКАД, подчеркнул он. Представитель группы также отметил, что ей не поступало запроса следственных органов о выемке документов. Сбербанк отказался от комментариев.

Ранее представитель Crorcus также говорил, что все авансы выплачивались в пределах 30% от госфинансирования и были обеспечены гарантией Сбербанка.

О деле против Кельбаха стало известно 4 июля. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Помимо неправомерной выдачи аванса компании Crocus International Кельбаху вменяется то, что он согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.

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Бизнес
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Роскачество ответило на претензии McDonald's к исследованию мяса бургеров

Ведомости
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Претензии Mcdonald’s относительно недостоверности исследования о мясе в бургерах неоправданны, говорится в заявлении Роскачества.

Организация указала, что сеть обвинила ее в нарушении ГОСТа, который требует, что масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 г. Однако, отметило Роскачество, для испытаний использовались две единицы продукции по 68 г каждая.

McDonald’s также сослался на нарушение ГОСТа, посвященного отбору проб мяса и мясных продуктов. Роскачество обратило внимание на то, что исследование было посвящено готовой продукции, а не мясному сырью.

Организация, ссылаясь на помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко (в лаборатории этого ведомства и проводился анализ проб), констатировала, что ни на одном из этапов исследования нарушений зафиксировано не было.

Накануне, 10 июля, McDonald’s обвинил Роскачество в нарушении при исследовании мяса в бургерах. «Это свидетельствуют о низком качестве проведенного исследования и могло привести к получению неверных результатов», – заявила сеть.

Результаты исследования Роскачество опубликовало за день до этого. По его данным, в «Биг маке», участвовавшем в исследовании, был обнаружены следы антибиотика – тернидазола, используемого в целях профилактики и лечения скота от инфекций.

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Технологии
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«Национальная медиа группа» купила долю в производителе мультсериала «Три кота»

Ведомости
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«НМГ студия», занимающаяся инвестициями в контент «Национальной медиа группы» (НМГ), приобрела 25% в «Студии Метрафильм». Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель «НМГ студии». «Студия Метрафильм» – создатель одного из крупнейших российских анимационных брендов «Три кота».

Основной владелец «Метрафильм» Артем Васильев подтвердил факт сделки. Он сохранит 75% анимационной студии и 100% ООО «Метрафильм» – компании, занимающейся производством кино. Сумму сделки стороны не назвали.

Мультсериал «Три кота» – один из наиболее популярных проектов входящего в НМГ телеканала СТС и наиболее востребованных российских анимационных брендов последних лет. У него больше 1,4 млрд просмотров на YouTube.

В 2018 г. выручка «Студии Метрафильм» составила 141,2 млн руб., чистая прибыль – 5,7 млн руб. Как уточнил Васильев, более половины доходов крупных российских анимационных брендов – это выручка от продажи лицензий. Это относится и к «Трем котам», отметил он. По его словам, в сотрудничестве с НМГ «Метрафильм» планирует заключать контракты с зарубежными студиями о совместном производстве анимации.

Представитель «НМГ студии» подчеркнул, что компания планирует развивать анимационное направление и не исключает инвестиций в другие подобные проекты.

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Политика
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Мэр Вашингтона заявила об истощении фонда города из-за расходов Трампа

Ведомости
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Широкомасштабное празднование Дня независимости, инициированное президентом США Дональдом Трампом, дорого стоило Вашингтону. По словам мэра города Мюриэль Баузер, властям пришлось потратить на эти цели $1,7 млн, пишет The Washington Post. Мэр указала, что дефицит фонда уже к осени достигнет $6 млн. Баузер также напомнила Трампу, что деньги, которые были потрачены на его инаугурацию в 2017 г. (речь идет о $7,3 млн), также не вернулись в городскую казну.

Как отметила Баузер, ежегодно фонд тратит на обеспечение безопасности во время официальных мероприятий $16,5 млн. Но за последние годы американские власти выделили только $13 млн.

Белый дом еще не комментировал письмо Баузер. Ранее Трамп писал у себя в Twitter, отвечая на упреки оппонентов, что стоимость праздника «не сопоставима» с его ценностью для нации.

Это не первое обвинение в нецелевом расходовании средств бюджета на пышные торжества, которое инициировал Трамп. На парад по случаю прошедшего Дня ветеранов (государственный праздник США, который отмечается 11 ноября) он планировал потратить $92 млн. Когда сумма затрат стала достоянием общественности и подверглась критике со стороны оппонентов Трампа, парад пришлось отменить.

Технологии
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«Коммерсантъ» узнал о решении нескольких билетных операторов пожаловаться на «Яндекс» в ФАС

Ведомости
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Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru могут присоединиться к заявлению, которое написал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России билетный оператор «Кассир.ру», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по правовым вопросам компании Илью Ковалевского. Билетные операторы считают: виджет быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу» позволяет последнему перетягивать их трафик.

В конце июня «Кассир.ру» пожаловался в ФАС на доминирующее положение интернет-компании: поисковик продает билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. Тогда же основатель Ticketland Виталий Виноградов заявил о том, что поддерживает заявление своих коллег.

В Intickets также готовы поддержать это заявление, рассказала газете основатель сервиса Татьяна Кондратенко. Подтвердили проблемы с «Яндексом» и в Radario. В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы «Коммерсанта», в BigBilet отказались от комментариев.

«Яндекс.Афиша» предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыт для сотрудничества, ответили на претензии билетных операторов в интернет-компании.

Крупнейшими продавцами билетов в 2018 г. были принадлежащие МТС сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Представитель оператора оценивал их долю более чем в 25% легального федерального рынка. Всего через онлайн-операторов продавалось в 2018 г. более 40% билетов, еще около 20% – через онлайн-кассы самих учреждений.

Финансы
Новости

Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в Системе быстрых платежей

Ведомости
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Крупные банки не согласны с предложением ЦБ ограничить размер комиссий 0,4% от суммы транзакции при расчетах с юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рабочей группы по СБП при ассоциации «Финтех». Среди несогласных оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк, узнала газета. По данным источников газеты, банки попросили поднять комиссию до 1%.

В Сбербанке и Райффайзенбанке не стали комментировать эту инициативу. В ВТБ предложили ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов, объяснили в ВТБ. Альфа-банк заявил, что в этом вопросе он защищает интересы своих розничных клиентов, которые должны сами решать, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж.

Если решение об увеличении комиссии будет принято, то стоимость платежей через СБП станет для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам, напоминает газета. В ЦБ сообщили, что пока лишь обсуждают размер комиссии с участниками рынка.

Система быстрых платежей ЦБ заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100. Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%. В конце июня Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в СБП.

Бизнес
Новости

Суд отклонил иск к Блаватнику и Вексельбергу по делу о продаже ТНК-ВР

Ведомости
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Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева к бизнесменам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу, передает Bloomberg. Этот иск был подан еще в 2014 г., в нем Лебедев требовал от своих бывших бизнес-партнеров часть средств, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти».

Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Ранее Лебедев в суде заявлял, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза». В 2003 г. ТНК создала совместное предприятие с BP, бизнесмены и сенатор получили в нем контроль.

В 2013 г. «Роснефть» приобрела ТНК-BP. Вексельберг и Блаватник настаивали, что в ходе сделки полностью расплатились с Лебедевым через компанию Coral Petroleum, которую контролировал Лебедев, перечислив ей $600 млн. Лебедев с этим не согласился, заявив в суде, что компания ему не принадлежала. Он требовал выплатить ему 3,75% от $55 млрд, за которые была продана ТНК-BP, то есть чуть более $2 млрд.

Суд пришел к выводу, что соглашение, которое заключили Лебедев, Блаватник и Вексельберг, не имело силы контракта и не предполагало компенсаций сверх тех, что он уже получил. Адвокат Майкл Миллер заявил агентству, что Лебедев планирует обжаловать это решение.

Технологии
Новости

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Ведомости
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Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства. Тот факт, что компания своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, считают в Роскомнадзоре.

Ранее РБК обнаружил на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базу с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Издание проверило около сотни случайных адресов, и все они по-прежнему актуальны, но пароли уже не подходят. РБК отмечает, что утечка могла произойти еще полгода назад.

В Ozon заявили, что уже видели эту базу с данными пользователей. Сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей, которые принадлежали пользователям интернет-магазина. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для разных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, считают в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.

Бизнес
Новости

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Ведомости
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные представлены в подготовленной ЦБ статистике платежного баланса России. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В I квартале 2019 г. «Газпром» экспортировал газ на $14,1 млрд. Во II квартале прошлого года доходы от экспорта газа составили $11 млрд.

С чем связано падение доходов от экспорта российского газа, неясно. «Газпром» еще не публиковал отчетность за II квартал.

В первой половине 2019 г. экспорт газа в дальнее зарубежье снизился на 5,9% до 95,3 млрд куб. м, сообщал ранее «Газпром». При этом помесячная динамика поставок возвращается к рекордам прошлого года. В июне поставки в Европу снизились всего на 2,1%.

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