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Российский пилот Даниил Квят впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1»

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Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял третье место на Гран-при Германии, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Его партнер по команде Александр Албон из Таиланда пришел к финишу шестым.

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Квят третий раз за карьеру поднялся на подиум «Формулы-1». В 2015 г. он занял второе место на Гран-при Венгрии, а в 2016-м финишировал третьим на Гран-при в Китае.

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Систему видеоповторов впервые применили на чемпионате России по футболу

Ведомости
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Система видеопросмотров нарушений в футболе, получившая название VAR (video assistant referee), 28 июля впервые была использована во время матча Российской футбольной премьер-лиги.

Это произошло на встрече между ЦСКА и «Локомотивом», которая началась в Москве в 19.00 мск на домашней арене армейцев. На девятой минуте матча арбитр Валентин Безбородов обратился к помощи VAR, чтобы проверить, было ли нарушение со стороны гостей. В итоге 11-метровый удар по воротам «Локомотива» назначен не был.

Первым крупным турниром, на котором применялась VAR, стал чемпионат мира по футболу в России. До этого она использовалась только во время национальных турниров в Германии, Италии, Испании и других европейских странах.

В сентябре стало известно, что система видеоповторов будет применяться в следующем сезоне Лиги чемпионов, а также в матче за Суперкубок UEFA в 2019 г. и в Лиге Европы в сезоне 2020/21 г.

Чем запомнился чемпионат мира – 2018

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На магистральном газопроводе в Коми произошло возгорание

Ведомости
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В Коми прорвало магистральный газопровод, принадлежащий дочерней компании «Газпрома» – «Газпром трансгаз Ухта». Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики. После прорыва трубы произошло возгорание газа. В результате инцидента никто не пострадал.

Разрыв трубы диаметром 140 см случился в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» около двух часов дня по местному времени (совпадает с московским), уточнило Минэнерго. Поврежденный участок временно отключен, ведутся восстановительные работы, к снижению поставок это не привело.

«Газпром трансгаз Ухта» на 100% принадлежит «Газпрому», ранее компания называлась «Севергазпром». Она была основана в 1967 г., головной офис расположен в Ухте. «Газпром трансгаз Ухта» занимается транспортировкой газа по магистральным газопроводам и реализацией газа в Коми, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе.

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Политика
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Дмитрия Гудкова задержали на выходе из магазина

Ведомости
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Полиция задержала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты в ОВД», – написал Гудков.

Политик задержан второй раз за два дня. Первый раз Гудкова задержали утром 27 июля, перед несогласованной акцией протеста в центре Москвы. Также были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и муниципальный депутат Юлия Галямина. В отношении них составили административные протоколы о нарушении правил организации митинга. Соболь в этот же день оштрафовали на 30 000 руб., а заседания по остальным делам были перенесены на 30–31 июля.

После того как всех пятерых отпустили, они приехали к Трубной площади, где в тот момент собирались протестующие. Соболь, Яшин и Жданов были задержаны повторно вечером в субботу. Гудков не смог попасть на Трубную из-за оцепления.

В Москве 27 июля прошла не согласованная с властями акция оппозиции. По данным «ОВД-инфо», на ней были задержаны 1373 человека, МВД сообщило о 1074 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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МВД отчиталось о составлении протоколов в отношении задержанных в Москве

Ведомости
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Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы, сообщил столичный главк МВД. В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы, говорится в сообщении. Отмечается, что около 600 правонарушителей не являются жителями столицы.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.

По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. Как минимум 25 человек пострадали, около 150 остались на ночь в отделениях полиции. МВД сообщало о 1074 задержанных. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».

Разгон митинга на Трубной площади

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Политика
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Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Ведомости
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Задержания на несогласованном митинге в Москве нарушают права на свободу слова и собраний, заявила пресс-служба верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В комментарии отмечается, что эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции и должны соблюдаться.

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и обысков у оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений», – заявила внешнеполитическая служба ЕС.

В комментарии выражается надежда на то, что российские власти в ходе выборов в сентябре будут соблюдать обязательства, данные в рамках ОБСЕ и других международных организаций.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Мосгордуму. Участники митинга требовали зарегистрировать независимых кандидатов. Полиция разогнала протестующих, задержав более 1000 человек.

Основные организаторы акции – сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин – были задержаны еще перед началом акции. Им вменяют нарушение правил организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводка

Ведомости
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Спасатели начали эвакуировать население города Тулун в Иркутской области из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС. Для эвакуированного населения подготовлены три пункта временного размещения – в детском саду, на лыжной базе и в зале борьбы.

Правительство Иркутской области сообщило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей вновь были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых жили более 40 000 человек, повреждены около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести.

Последствия паводка в Иркутской области

Политика
Новости

Навального доставили в больницу из спецприемника

Ведомости
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Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение. По данным издания, Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.

Политик находится в терапевтическом отделении, причины госпитализации медики уточнить отказались. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция». У политика был зафиксирован сильный отек лица и покраснение кожных покровов, написала она в Twitter. Источник аллергии пока не определен. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», – отметила Ярмыш.

Пресс-секретарь добавила, что в палате Навальный находится под охраной сотрудников полиции. Когда он будет выписан и возвращен обратно в спецприемник, пока не сообщается.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. На митинге 20 июля он выдвинул московским властям ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

Политика
Новости

Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге

Ведомости
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Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, корабли и катера различных классов, морская авиация. В частности, по Неве прошли копии 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и ботика Петра Первого, а также китайский эсминец «Сиань» и фрегат ВМС Индии «Таркаш», прибывшие в Россию для участия в празднике.

Путин на катере обошел парадный строй кораблей и поприветствовал их экипажи. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Парад проходил в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Политика
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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве

Ведомости
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Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста 27 июля были задержаны 1373 человека, 25 участников митинга пострадали. Среди задержанных было как минимум 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. По крайней мере, 152 человека остались на ночь в ОВД, задержанных развезли примерно в 70 отделений полиции.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».

Накануне в центре столицы прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Протестующие собирались устроить митинг возле мэрии, но их туда не пустили. Задержания на Тверской улице начались еще до акции. В результате участники протеста прошли через центр Москвы до Трубной площади, где задержания продолжились.

Разгон митинга на Трубной площади

Политика
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МВД сообщило о задержании более тысячи человек в Москве

Ведомости
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Полиция задержала 1074 человека на несогласованной акции протеста в субботу в Москве, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. Официальные данные совпали в оценкой числа задержанных, которую дает ресурс «ОВД-инфо» – 1007 человек по данным на 22 часа по московскому времени.

Акция протеста прошла в Москве из-за решения московских властей отказать оппозиционным политикам в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. По данным МВД, в ней приняло участия 3500 человек, то есть был задержан практически каждый третий. По оценке корреспондента «Ведомостей», в акции приняло участие не менее 5000 человек.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии