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Российский пилот Даниил Квят впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1»

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял третье место на Гран-при Германии, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Его партнер по команде Александр Албон из Таиланда пришел к финишу шестым.

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Квят третий раз за карьеру поднялся на подиум «Формулы-1». В 2015 г. он занял второе место на Гран-при Венгрии, а в 2016-м финишировал третьим на Гран-при в Китае.