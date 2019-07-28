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Систему видеоповторов впервые применили на чемпионате России по футболу

Система видеопросмотров нарушений в футболе, получившая название VAR (video assistant referee), 28 июля впервые была использована во время матча Российской футбольной премьер-лиги.

Это произошло на встрече между ЦСКА и «Локомотивом», которая началась в Москве в 19.00 мск на домашней арене армейцев. На девятой минуте матча арбитр Валентин Безбородов обратился к помощи VAR, чтобы проверить, было ли нарушение со стороны гостей. В итоге 11-метровый удар по воротам «Локомотива» назначен не был.

Первым крупным турниром, на котором применялась VAR, стал чемпионат мира по футболу в России. До этого она использовалась только во время национальных турниров в Германии, Италии, Испании и других европейских странах.

В сентябре стало известно, что система видеоповторов будет применяться в следующем сезоне Лиги чемпионов, а также в матче за Суперкубок UEFA в 2019 г. и в Лиге Европы в сезоне 2020/21 г.

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