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Maison Dellos и Национальный совет по туризму Катара проведут ресторанный фестиваль

Ресторанный холдинг Maison Dellos в партнерстве с Национальным советом по туризму Катара проведут гастрономический фестиваль Set-o-Mania. Фестиваль приурочен к открытию первого ближневосточного ресторана под брендом Café Pouchkine, он начал работу в апреле этого года в Дохе.

С 1 по 31 августа в ресторанах Maison Dellos «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Волна», «Фаренгейт», «Матрешка», «Казбек», «Бочка», «Шинок» будут действовать по два сет-меню из трех блюд, которых нет в обычном меню. Каждый сет стоит 1850 руб. Часть сетов включат блюда арабской кухни. В «Турандот» сет целиком состоит из блюд арабской кухни: гребешок с кейлом и тамариндовым соусом в качестве закуски, пряный рис с кориандром, зирой и кардамоном как основное блюдо и на десерт трубочки из теста фило с миндальным и фисташковым пралине, муссом из маскарпоне с халвой и халвичным мороженым. В «Кафе Пушкинъ» в сет включили голень ягненка и овощной пилав, в «Волне» – салат с инжиром, фенхелем, виноградом и миндалем, в «Матрешке» – десерт «Шафрановая дыня».

Фестиваль Set-o-Mania проводится в ресторанах Maison Dellos дважды в год, в январе и августе.