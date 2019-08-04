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Умер певец Вилли Токарев

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Умер автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на семью музыканта. Певцу было 84 года. О месте и времени прощания с музыкантом, а также о причинах смерти пока не сообщается.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) родился 11 ноября 1934 г. в Адыгее. В юности работал кочегаром на корабле, затем служил в войсках связи. Музыкальное образование Токарев получил в училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Во время учебы и после окончания училища работал в оркестрах и ансамблях, выступая с различными музыкантами, в том числе в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В это же время начал писать песни и музыку для других исполнителей.

В 1970-е гг. из-за гонений на джаз Токарев уехал в Мурманск, где стал исполнять собственные песни. Одна из них «Мурманчаночка» стала хитом Кольского полуострова. В соавторстве с Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты – заполярный городок», которая стала для апатитчан неформальным гимном.

В 1974 г. музыкант эмигрировал в США, где сначала был разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 г. вышла первая пластинка Токарева «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не была замечена. Известность исполнителю принесла только следующая пластинка «В шумном балагане», вышедшая в 1981 г.

Живя в США, Токарев несколько раз приезжал с концертами в СССР, а в 1990-е переехал жить в Москву, где открыл свою студию звукозаписи. В общей сложности Токарев записал около 20 альбомов, а также основал свой лейбл One Man Band.

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Политика
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Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Ведомости
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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. Россия и США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

В мае президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Они констатировали, что в последнее время радикальные вооруженные формирования часто стали нарушать режим прекращения боевых действий. Стороны договорились о продолжении «интенсивных контактов».

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Политика
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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В США за последние сутки произошло три инцидента со стрельбой, в общей сложности погибли 29 человек, еще несколько десятков ранены. Полиция не связывает эти три случая между собой.

Первый инцидент произошел в субботу в штате Техас: 21-летний мужчина открыл огонь по людям в супермаркете. Полиция прибыла на место в течение нескольких минут, однако за это время были застрелены 20 человек, еще 26 пострадали. Второй случай произошел в штате Огайо, там погибли девять человек, 26 получили ранения. Стрелок был убит полицией. Третий инцидент зафиксирован в Чикаго: неизвестный открыл стрельбу в парке и скрылся. По предварительным данным, погибших нет, семь человек ранены.

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Политика
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В США третий раз за сутки произошла стрельба

Ведомости
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Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции. Неизвестный открыл огонь по людям в районе детской площадки. Стрелявший находился в черном автомобиле Chevrolet Camaro, после инцидента он скрылся с места преступления.

Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо. Еще 26 человек пострадали, преступник был застрелен.

А за несколько часов до этого вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.

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Политика
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СК сообщил о задержании мужчины, призывавшего к насилию над детьми силовиков

Ведомости
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В Москве задержан мужчина, призывавший в социальных сетях к насилию в отношении детей правоохранителей, сообщил Следственный комитет России. Против него заведено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

Задержанного зовут Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья, уточнил СК. В сети он скрывался под псевдонимом «Макс Стеклов», отмечается в сообщении. Задержанному уже предъявлено обвинение, у него дома проведен обыск. Следствие намерено попросить суд арестовать обвиняемого.

По версии следствия, 31 июля Синица призвал своих подписчиков в одной из социальных сетей к насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Целью обвиняемого было вызвать ненависть ко всем правоохранителям и членам их семей, полагает СК.

У пользователя под ником «Макс Стеклов» есть страница в сети микроблогов Twitter. По данным на 4 августа, записей от 31 июля на ней не было. У страницы 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Экономика
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Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных магистралей

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), которые могли бы идти в северном, южном и западном направлениях от Москвы. По его мнению, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.

«Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», – цитирует Дитриха «РИА Новости». По его мнению, ВСМ нужно строить не только в северном направлении – в Санкт-Петербург, но и на юг, например в Краснодар, а также рассмотреть вариант с западным направлением. При этом реализовывать эти проекты нужно одновременно.

Высокоскоростной считается железная дорога, по которой поезда перемещаются со скоростью от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ. Компания «Российские железные дороги» в последние годы планировала построить в качестве первого проекта магистраль Москва – Казань. Однако президент Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен, будет изучаться экономическая целесообразность проекта.

В середине июля первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что Белоруссия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск и Варшаву.

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Политика
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На участника акции 3 августа завели дело о нападении на сотрудника ОМОНа

Ведомости
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В отношении одного из участников несогласованной акции 3 августа возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Имя задержанного не называется, сообщается только, что его фамилия Устинов.

Это уголовное дело стало первым по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции, отметил ТАСС. По словам собеседника агентства, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОНа Росгвардии при задержании. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», – сказал источник.

Накануне Росгвардия сообщила, что при разгоне протестующих на Пушкинской площади пострадал сотрудник ведомства. Участник акции оказал ему активное сопротивление и травмировал его. Мужчина был задержан и передан полицейским, сотрудника Росгвардии госпитализировали.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

Политика
Новости

«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции протеста в Москве

Ведомости
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Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста в центре Москвы 3 августа задержали 1001 человека. Ранее проект сообщал о 828 задержанных. По данным МВД, за различные правонарушения были задержаны 600 человек.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. Среди задержанных было несколько десятков подростков, как минимум пять человек пострадали, около 20 остались на ночь в отделениях полиции.

Больше людей задерживали только на акции 27 июля (1373 человека), свидетельствуют данные «ОВД-инфо», и на акции «Он нам не Димон», которая прошла 26 марта 2017 г.

Массовые задержания на Пушкинской площади

Политика
Новости

Иран задержал второй за месяц иностранный танкер

Ведомости
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Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по данным Тегерана, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя КСИРа.

По данным иранских властей, на борту танкера было 700 000 л контрабандного топлива. Судно было задержано вблизи острова Фарси, расположенного в центре Персидского залива. На этом острове находится военно-морская база КСИРа. Фарси является предметом территориальных споров между Ираном и Саудовской Аравией.

После задержания танкер был доставлен в порт иранского города Бушира, а его груз передан национальной компании по распределению нефти. Экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.

Это второй иностранный танкер, задержанный Ираном за последний месяц. 19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Политика
Новости

Число обвиняемых по делу о массовых беспорядках выросло до девяти

Ведомости
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Следователи предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве еще троим участникам протестов – Сергею Абаничеву, Даниилу Конову и Владиславу Барабанову, сообщает «ОВД-инфо». Таким образом, общее число обвиняемых по делу выросло до девяти.

Следователи полагают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Он вообще ничего не делал, просто выбросил бумажный стакан из-под кока-колы не глядя, ни в кого не целился», – сказала адвокат Абаничева Светлана Сидоркина «МБХ медиа». Суть претензий к двум другим обвиняемым не раскрывается.

Дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. По этой же статье судили участников протестов на Болотной площади в 2012 г.

В прошлую субботу в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она запомнилась рекордным числом задержанных. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. Ранее шесть человек были арестованы, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

Росгвардия сообщила о задержании на митинге подозреваемого в экстремизме

Ведомости
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На несогласованной акции в центре Москвы сотрудники Росгвардии 3 августа задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что мужчина является жителем другого региона России.

Подозреваемый был задержан за административное правонарушение на Новинском бульваре в центре столицы, уточнила Росгвардия. В ходе проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске за публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Задержанный передан сотрудникам полиции.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на ней были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» насчитал 828 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

Политика
Новости

В США второй раз за сутки произошла стрельба

Ведомости
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Как минимум девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. Отмечается, что преступник был застрелен сотрудниками сил безопасности.

Ранее о стрельбе в Дейтоне сообщало местное издание Dayton Daily News. По его данным, стрелков было два – один из них ликвидирован, а второму удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

Инцидент в Дейтоне произошел спустя несколько часов после того, как вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.

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