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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook друг Вербер, журналист Олег Шаран. «Ушла настоящая легенда мира российской и мировой моды», – написал он. По его словам, она умерла от инфаркта во время отдыха в больнице итальянского курорта Форте-дей-Марми. В пресс-службе ЦУМа подтвердили информацию о смерти Вербер. Позже телеведущая и политик Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале со ссылкой на родных Вербер, что в больнице ей поставили диагноз «заражение крови».

«Присоединившись к Mercury в 1995 г., каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды» – так оценили в компании вклад Вербер.

Вербер – один из самых известных байеров России. За время сотрудничества с Mercury она привезла в Россию более 500 брендов, которые сейчас составляют ассортимент ЦУМа, бутиков Третьяковского проезда, ЦУМа в Барвихе Luxury Village, ДЛТ, говорится на ее личном сайте. «Мне всегда нравилась идея больших департмент-сторов, я любила ходить по Saks или Macy’s в Нью-Йорке и, оказавшись в ЦУМе, задумала сделать универмаг как минимум такого же уровня. Я считаю, вышло даже лучше. Точно так же в начале 90-х я поставила цель построить в Москве улицу люксовых бутиков – аналог Мэдисон-авеню. Теперь и она у нас есть, на Кутузовском прос­пекте» – такую оценку своей работы в Mercury дала Вербер в интервью Hello! в июне 2018 г.

Дистрибутор товаров роскоши – компания Mercury Group была основана в 1993 г. бизнесменами Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным. Mercury принадлежит сеть торговых домов и бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге. В их числе ЦУМ, Барвиха Luxury Village, ДЛТ.