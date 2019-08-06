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Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию по территории Московского Кремля для американского режиссера Квентина Тарантино, прибывшего в Россию на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». Об этом Мединский сообщил в своем Instagram. В соцсети он также разместил видео совместной прогулки.

Компанию министру и режиссеру составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Тарантино показали Красную площадь, Царь-пушку, Царь-колокол и сам Московский Кремль. Во время экскурсии режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или рядом с Кремлем. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, отмечает ТАСС.

Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принесла картина «Криминальное чтиво», вышедшая в прокат в 1994 г. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Новый фильм Тарантино повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. По сюжету, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Тарантино в Кремле