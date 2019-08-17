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Умер актер Питер Фонда

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Американский актер и режиссер Питер Фонда умер в США в возрасте 79 лет, сообщил журнал People со ссылкой на семью. «Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался», – сказал собеседник издания.

По словам родственников, актер умер утром 16 августа в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 г. в семье актеров Генри Фонды и Джейн Фонды. Он был известным актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Наибольшую популярность Питеру Фонде принесла роль в фильме «Беспечный ездок». Актер дважды за карьеру становился лауреатом премии «Золотой глобус» – за лучшую мужскую роль и за роль второго плана. На его счету несколько десятков фильмов, в том числе «Страсть Эйн Рэнд», «Золото Ули» и «Вызывающий бурю».

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МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова

Ведомости
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По данным московского управления МВД, в митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 4000 человек. Информация об этом была опубликована около 12.40 мск.

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, в это же время сообщал о 3900 протестующих. При этом отмечалось, что люди уже начали расходиться и выходящий поток превосходит входящий.

Митинг за честные выборы, организованный КПРФ, начался на проспекте Сахарова в 12.00 мск. На мероприятии выступил лидер партии Геннадий Зюганов.

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего на поле самолета

Ведомости
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Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку разговора пилотов Airbus А-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, с диспетчерами. Судя по переговорам, летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сообщили об аварийной ситуации и отказе одного двигателя практически сразу после взлета. Диспетчеры же, в свою очередь, несколько раз предупреждали пилотов о птицах.

Первый раз экипаж об «отдельных перелетных птицах» в районе аэропорта предупредил наземный диспетчер еще до вылета, следует из переговоров. Второй раз об этом сказал авиадиспетчер в момент взлета. Эту информацию подтверждает и «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства рассказал, что специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось скопировать информацию с бортовых самописцев.

На первой минуте полета пилоты сообщили об аварийной ситуации и запросили разрешения вернуться в аэропорт. Но разворачивать самолет экипаж в итоге не стал. Как объяснил позже Юсупов, вернуться они хотели после отказа одного двигателя. Когда пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, они решили сажать самолет на поле.

Сразу после посадки, согласно переговорам, летчики запросили скорую помощь и службу спасения. Однако у диспетчеров возникли проблемы с определением местоположения лайнера, поскольку не сработал аварийный маяк. Пилотам пришлось передавать координаты самостоятельно. К этому времени все пассажиры уже были эвакуированы, стало понятно, что жертв и тяжелораненых нет.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы

Ведомости
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы. По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал бороться с полицейским произволом, коррупцией и «кукловодами из американского конгресса».

Это единственная акция протеста, которую власти Москвы согласовали на 17 августа. Муниципальные депутаты от оппозиции подавали также заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, но она была отклонена. Не одобрила мэрия и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах.

В Москве шестые выходные подряд проходят массовые акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две из пяти предыдущих акций были согласованы с властями, в том числе митинг на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа. На акцию, по данным «Белого счетчика», вышли от 50 000 до 60 000 человек. МВД насчитало 20 000 протестующих.

Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого уже стали более десяти человек.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Ведомости
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Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Об этом изданию The Moscow Times рассказали несколько сотрудников медицинского учреждения.

По словам одного из врачей, троих раненых привезли в больницу 8 августа около четырех часов дня, «голых и завернутых в полупрозрачные пластиковые пакеты». Состояние пациентов заставило персонал заподозрить у них признаки радиоактивного заражения, отметил собеседник издания. Однако, по его словам, ни руководство больницы, ни чиновники регионального минздрава, ни представители властей не уведомили врачей о возможной опасности.

«Персонал, мягко говоря, в ярости», – сказал один из врачей. Он отметил, что больница, куда привезли пострадавших, является государственной, а не военным госпиталем. По словам медика, пострадать могли не только врачи, но и другие пациенты, которые в этот момент находились в медицинском учреждении.

Как отмечает издание, врачи, рассказавшие об этом, сами не были задействованы в лечении пострадавших при взрыве. Поговорить со специалистами, которые ухаживали за ранеными, не удалось – они отказались общаться с журналистами. Их коллеги утверждают, что врачи по просьбе ФСБ подписали соглашение о неразглашении. «Их не заставляли подписывать, но, когда приезжают трое агентов ФСБ и просят что-то подписать, мало кто откажется», – сказал источник издания. Копию этого документа сотрудники The Moscow Times получить не смогли.

Собеседники издания также рассказали, что сотрудникам больницы после случившегося предложили съездить на обследование в Москву, многие согласились. Первая группа врачей вылетела в столицу на следующий день. По словам трех источников The Moscow Times, у одного из медиков в мышечной ткани обнаружили цезий-137 – радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного распада урана-235.

Отмечается, что пострадавший врач отказался от комментариев. Министерство здравоохранения, ФСБ, власти Архангельска и руководство больницы также не стали комментировать изданию эту информацию.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

Новости СМИ2
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Политика
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«Мосгортранс» объяснил подачу иска к оппозиционерам после акции протеста

Ведомости
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Причиной иска «Мосгортранса» к оппозиционерам стали сбои на маршрутах, которые возникли из-за несанкционированных перекрытий дороги. Об этом говорится в официальном Twitter госпредприятия.

«Если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) – все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор», – отмечается в сообщении. Там же упоминается, что компания получила жалобы на то, что не ездили автобусы.

Ранее сразу к нескольким оппозиционным политикам были поданы иски на общую сумму 13 млн руб.: к политикам Илье Яшину, Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, Георгию Албурову и Владимиру Милову. Причина – ущерб организаций от проведения в столице несогласованной акции протеста 27 июля. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР». Первое курирует городские перевозки автобусов, троллейбусов и трамваев, второе занимается уборкой, ремонтом и содержанием дорог, третья компания арендует на Тверской помещение и предоставляет там услуги общественного питания.

27 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционным политикам кандидатами в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на митинге были задержаны 1373 человека.

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Политика
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ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Ведомости
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Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».

«Претензий подобного рода за годы его работы не поступало», – отметили в пресс-службе вуза, пообещав выяснить, имеют ли озвученные в СМИ и соцсетях обвинения основания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две бывшие ученицы обвинили Кузнецова в неподобающем поведении по отношению к ним. Одна из них, Ольга Старкова, написала в Facebook о романе с учителем в 1996 г., когда девушка училась в девятом классе, а педагог преподавал в одной из московских школ. Другая ученица рассказала об отношениях с Кузнецовым изданию «Открытые медиа», попросив не озвучивать ее имя. По ее словам, на момент начала отношений с преподавателем ей было 15 лет. Обе женщины утверждают, что Кузнецов шантажировал и запугивал их.

Сам Кузнецов удалил свой аккаунт с Facebook. «Ведомости» не располагают его комментарием по поводу обвинений.

Политика
Новости

Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за ливней и подъема уровня рек

Ведомости
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае подъема уровня воды в реках из-за ожидающихся ливней, сообщается на сайте администрации города.

Как отмечает администрация города, с вечера 16 августа, а также в период с 17 по 19 августа на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Возрастает риск схода селей в горной зоне. Кроме того, на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал из-за плохой погоды свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. По его словам, уже подготовлены все силы и средства для эвакуации местных жителей. «Основной удар стихии по прогнозам примет на себя Лазаревский район», – отмечается в сообщении.

Пахомов также поручил оповестить о ситуации местное население и привлечь к этому руководителей районов и сельских округов. «Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными», – поручил чиновник. По его словам, дорожные службы планируют наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Жителям рекомендуется быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями, а также воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Политика
Новости

Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Представители экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова подали иск в Мосгорсуд из-за отказа окружной избирательной комиссии зарегистрировать политика в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщается на странице Гудкова в Faceboоk.

«Как и обещали, подали иск в Мосгорсуд по нерегистрации Дмитрия на выборах. О принятии к рассмотрению станет известно в понедельник, тогда же суд должен будет назначить дату заседания по делу (речь должна идти о следующей неделе)», – говорится в сообщении.

Гудков в настоящее время отбывает административный арест – 30 июля Тверской суд Москвы отправил его в спецприемник на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.

В середине июля стало известно о недопуске ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После этого в столице начались массовые акции протеста. На митинге 27 июля были задержаны более 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда

Политика
Новости

Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

Ведомости
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Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте службы.

В сообщении отмечается, что метеорологическая обстановка, сложившаяся в этот день в Архангельской области, способствовала быстрому рассеянию облака.

Ранее Норвегия сообщила, что обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском. Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

Политика
Новости

Путин дал российское гражданство бывшему замминистра внутренних дел Украины

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал российское гражданство Дмитрию Вороне, родившемуся на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Дата его рождения совпадает с данными человека, много лет работавшего в системе правоохранительных органов Украины.

В 2010 г. Ворона занимал должность заместителя министра внутренних дел Украины, а затем переведен на пост председателя государственной миграционной службы. В 2011 г. президент Виктор Янукович назначил Ворону снова на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата ведомства. В 2012 г. Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

В 2018 г. крымские СМИ сообщали, что Ворона – внештатный советник главы Крыма Сергея Аксенова.

Политика
Новости

Виталий Калоев выдвинулся в гордуму Владикавказа от «Единой России»

Ведомости
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Виталий Калоев, убивший в 2004 г. швейцарского авиадиспетчера, по ошибке которого разбился российский самолет, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». Об этом сообщает агентство Sputnik.

Кандидатура Калоева была определена в результате предварительного голосования «Единой России», по его итогам он был в числе лидеров, отмечается на сайте регионального отделения партии.

Калоев в 2004 г. убил авиадиспетчера Петера Нильсена, который считался виновником катастрофы с самолетом авиакомпании «Башкирские авиалинии». Трагедия произошла в 2002 г. Российский лайнер с пассажирами на борту столкнулся в небе над Боденским озером с грузовым Boeing компании DHL. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Среди погибших были дети и жена Калоева.

В 2004 г. швейцарский суд признал Калоева виновным в убийстве Нильсена и приговорил россиянина к восьми годам тюрьмы. В ноябре 2007 г. он был освобожден за примерное поведение.

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