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Россиянин Медведев проиграл финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в пятом сете в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч продолжался более четырех часов. Российский теннисист впервые за 14 лет играл в финале турнира Большого шлема.

В 2005 г. Марат Сафин одолел в финале Australian Open Роджера Федерера. Также Сафин остался единственный теннисистом из России, которому удавалось выиграть US Open. Это случилось в 2000 г. В рейтинге ATP Медведев до начала US Open занимал пятое место. Несмотря на поражение в финале, он обеспечил себе участие в итоговом турнире в Лондоне по итогам сезона.

Медведеву — 23 года, этот чемпионат стал для Медведева пока самым успешным турниром Большого шлема в карьере.