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Российскую теннисистку дисквалифицировали за попытку продать место на турнире

Российская теннисистка Ирина Хромачева дисквалифицирована на месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США), сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit – организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе.

По данным организации, 24-летняя российская спортсменка предложила другой теннисистке свое место в квалификационной стадии турнира в обмен на денежное вознаграждение. О какой сумме идет речь, не уточняется. Имя спортсменки, которой Хромачева предлагала место в турнире, тоже не называется.

За нарушение россиянку отстранили на месяц и еще на два месяца условно, а также оштрафовали на $3000.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира. Наивысшее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) – 89-е (февраль 2017 г.).

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