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Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Умер композитор Гия Канчели, сообщает грузинский телеканал «Имеди». Ему было 84 года.

По данным «Рустави 2», в последнее время Канчели тяжело болел и в августе проходил лечение в больнице. Жил он Бельгии, но в последнее время находился в Грузии, отмечает телеканал.

Канчели родился в 1935 г. Учился в Тбилиси – на геологическом факультете Тбилисского университета и Тбилисской консерватории. Был заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шоты Руставели и секретарем Союза композиторов Грузинской ССР.

Композитор писал музыку для фильмов Георгия Данелии, в частности для «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй». Он автор и больших симфонических произведений. Написанная им в 1977 г. симфония In memoria Michelangelo («Памяти Микеланджело») принесла ему международное признание.