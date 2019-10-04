В Монако впервые пройдет гастрономический фестиваль Festival Gastronomique de Monaco.

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Путин одобрил конкурс на распространение позитивных новостей в сети

Президент России Владимир Путин одобрил запуск проекта по распространению хороших новостей в интернете. Такое решение принято на первом заседании АНО «Россия – страна возможностей» в пятницу, 4 октября, сообщает корреспондент «Ведомостей». Этот проект предложил руководитель Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. Он будет называться «#Счастьеесть».

Гребенников, который презентовал проект Путину, объяснил, что не согласен с тем, что в интернете активно распространяется в основном негативная информация. «Вчера мы обсуждали разные проекты и пришли к страшному выводу, что пользователи в интернете не всегда готовы делиться позитивными эмоциями в сети, – сообщил Гребенников. – Когда что-то складывается не по плану, естественно, возникает негатив. Этот негатив так или иначе начинают транслировать в сеть. Это не очень хорошо по факту, потому что нас окружает очень много позитивных эмоций».

Гребенников предложил пользователям интернета делиться счастьем. Первым шагом к этому может стать конкурс, посвященный добрым эмоциям, на базе «Россия – страна возможностей». «А вы на что существуете? Делиться счастьем – это прибыльное дело или нет?» – спросил в ответ президент. «Думаю, то, что вы предлагаете, это действительно важное и нужное дело», – отметил он.

Путин также рассказал историю о своем знакомом, которому не удалось пригласить журналистов на открытие построенного им моста: те пояснили, что приехали бы, если бы мост сгорел. «Поэтому то, о чем вы сейчас сказали, это действительно важная вещь: не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать. Особенно если есть для этого основание, это полезно, потому что создает дополнительный мотив для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания», – заключил он.

В декабре прошлого года на ежегодной большой пресс-конференции Путин сообщил, что власти выделяют 400 млн руб. на поддержку создания позитивного контента в интернете.