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Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.

Все голы были забиты во втором тайме: капитан команды Артем Дзюба дважды поразил ворота соперника — на 57 и 70 минутах. Также забили Александр Головин — на 84 минуте и Магомед Оздоев — на 60 минуте матча.

Игра проходила на московском стадионе «Лужники». Следующую встречу российская команда проведет 13 октября против сборной Кипра в Никосии. Если сборная России сыграет вничью или победит, то сможет досрочно получить путевку на Евро-2020.

Российская сборная во второй раз играла с шотландцами в квалификации Евро-2020. В первой игре, которая состоялась в Глазго в сентябре, волевую победу одержали гости. В составе британской команды гол забил капитан Эндрю Робертсон, ответные мячи забили Дзюба и шотландец Стивен О'Доннелл, поразивший свои ворота.