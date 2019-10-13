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Сборная России разгромила Кипр и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла кипрскую команду и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 г. Выездной матч группы I проходил на арене GSP Stadium в Никосии (Кипр) и завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Авторы голов – Денис Черышев (забил дважды), Артем Дзюба, Александр Головин и Магомед Оздоев. На 28-й минуте был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис. Причиной стал фол против российского защитника Сергея Петрова. Петров был заменен на Вячеслава Караваева.

За два тура до окончания отборочного турнира российская команда завоевала 21 очко и уже не опустится в турнирной таблице ниже второй строчки. Лидирует в группе Бельгия, набравшая 24 очка. Третьей идет команда Кипра с десятью очками.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова уже установила исторический рекорд, победив в семи официальных матчах подряд.