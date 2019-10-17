Пятый музыкальный фестиваль «Посольские дары» пройдет в Музеях Кремля
С 6 по 26 ноября в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Посольские дары». Он будет посвящен Петру I и его вкладу в развитие русской культуры и искусства. В рамках фестиваля пройдут четыре концерта, на которых будут исполнены произведения композиторов разных эпох.
В Оружейной палате 6 ноября пройдет концерт, посвященный военной музыке времен Петра I, а 19 ноября будет исполняться музыка, звучавшая на ассамблеях. На концерте 26 ноября прозвучат произведения композитора Чайковского и отрывки из русской поэзии и прозы, посвященные первому императору. В Патриаршем дворце Московского Кремля 12 ноября будет показана опера Андре Гретри «Петр Великий».
Фестиваль приурочен к открытию выставки «Петр Первый. Коллекционер, исследователь, художник». На ней будут представлены оружие, вещи и документы, принадлежавшие Петру I. Всего в экспозицию войдет около 200 экспонатов из российских музеев, а также Национального морского музея Великобритании, Музея истории Амстердама и Музея «Зеленые своды» в Дрездене.
Выставка пройдет в Музеях Московского Кремля с 29 ноября по 8 марта.