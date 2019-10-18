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Выставка Chanel из цикла Mademoiselle Privé открывается в Токио

Ведомости
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Chanel открывает в Токио в галерее B&C Hall-Tennoz выставку из цикла Mademoiselle Privé. Экспозиция размещена на двух этажах и состоит из пяти разделов. Каждый из них обыгрывает цветовую палитру, знаковый предмет обстановки или место в квартире Габриэль Шанель на улице Камбон, 31, в Париже. Белый зал связан с цветом лестниц, бежевый – дивана, черный – столовой, красный – письменного стола и золотой – камина.

Выставка будет открыта до 1 декабря.

Впервые выставка из будущей серии Mademoiselle Privé была представлена Лондоне в галерее Саатчи в 2015 г.

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Недвижимость
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The Village нашел в московских проектах реновации 72-этажный небоскреб

Ведомости
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В шести московских районах начинаются публичные слушания по программе реновации. The Village изучил несколько проектов и нашел в одном из них небоскреб высотой 255 м – это выше, чем башня «Империя» (239 м, 60 этажей) в «Москва-сити».

Жилой дом в 72 этажа хотят построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе. Согласно документам, разработкой проекта занимался Институт генплана Москвы, однако, по данным издания, отношение к нему также имеет архитектурное бюро «Меганом» – автор «Цветного» и новых набережных на ЗиЛе.

Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.

Высотка согласно плану расположится на участке, прилегающем к каналу имени Москвы. Ради ее строительства придется снести сразу четыре пятиэтажки, пишет The Village. При этом переселять в небоскреб жителей хрущевок не собираются: квартиры в нем будут продаваться, чтобы вывести программу реновации на самоокупаемость, пояснила изданию Москомархитектура.

Проект застройки 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе опубликован также на сайте renovation.help, созданном муниципальным депутатом Дмитрием Барановским. Там рекомендуется жителям района во время слушаний отклонить проект с небоскребом.

Там отмечается, что площадь застройки территории после реновации составит 33 000 кв. м на 1 га при норме 25 000 кв. м. Строительство небоскребов приведет к увеличению населения квартала на 70% и дефициту парковочных мест. Кроме того, говорится, что чиновниками декларировалась высота домов при реновации до 14 этажей, а небоскребы имеют ряд недостатков – например, в случае пожара из них сложно спасти людей.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

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Политика
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Макрон назвал вторжение турецких войск в Сирию серьезной ошибкой НАТО

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии серьезной ошибкой НАТО. Об этом он заявил, выступая 18 октября на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Евросоюза (его слова приводит Reuters). Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.

Франция поддерживает борьбу с террористами и членами Курдской рабочей партии, но «Сирийские демократические силы» к ним не относятся, отметил Макрон. Поэтому операция Турции, по его мнению, сильно подорвала доверие к ней и ее партнерам по НАТО. Действия Анкары ставят вопрос о функционировании альянса, добавил президент. Поэтому он считает крайне важным собраться в ближайшее время и обсудить дальнейшие шаги. Так Макрон объяснил необходимость совещания с участием его, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьера Великобритании Бориса Джонсона, которое пройдет в ближайшие недели в Лондоне.

В то же время Макрон предложил координировать действия в Сирии с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Только так, по мнению французского лидера, удастся вернуть Турцию на более благоразумный путь.

Президент Турции 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

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Политика
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МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Ведомости
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МИД России передал США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске (Архангельская область). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов говорил ТАСС, что последствия для самих дипломатов – участников инцидента, вероятно, ограничатся административными протоколами. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – пояснил он.

О задержании троих американских дипломатов стало известно 16 октября. Их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, которой является Северодвинск. После проверки документов дипломатов отпустили. Посольство США в Москве заявило, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Позже МИД России подтвердил, что американцы находились в командировке. Однако, по данным ведомства, дипломаты уведомили российские власти только о поездке в Архангельск: почему они оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск, МИД не знает. «Видимо, заблудились, – предположил в беседе с «Коммерсантом» представитель министерства. – Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

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Бизнес
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«Шереметьево» закроет на реконструкцию одну из трех полос в январе

Ведомости
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Московский аэропорт «Шереметьево» объявил тендер на реконструкцию одной из трех взлетно-посадочных полос (ВПП-1), следует из материалов на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 8,3 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 октября. Определить подрядчика аэропорт намерен 21 ноября.

В материалах указывается, что закрыть полосу на реконструкцию планируется в январе 2020 г. Окончание работ намечено на 30 ноября следующего года.

ВПП-1 была построена в 1953 г. В ходе реконструкции будут отремонтированы четыре рулежные дорожки и построены две новые, проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций и т. д. Кроме того, полосу оснастят системой раннего оповещения об образовании гололеда.

В сентябре в «Шереметьево» открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3). Она повысила пропускную способность аэропорта с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. После этого стало известно, что одна из полос – наиболее изношенная – будет закрыта на реконструкцию.

Как выглядит ВПП в «Шереметьево» за 55,7 млрд рублей

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Технологии
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Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Ведомости
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Генеральный директор одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle Марк Херд скончался в возрасте 62 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

В электронном письме сотрудникам председатель совета директоров и основатель Oracle Ларри Эллисон сообщил, что это произошло рано утром, уточняет CNBC. Эллисон назвал Херда «блестящим лидером». «Я буду скучать по его доброте и чувству юмора», – добавил он.

В сентябре Херд взял внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем. Конкретные причины не назывались.

Херд занял пост генерального директора компании в сентябре 2014 г. после ухода с этой должности Эллисона. Вместе с ним пост гендиректора компании занимала Сафра Кац. С того момента акции Oracle выросли примерно на 37%, отмечает телеканал.

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Финансы
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В США инвесторам предложат покупать и продавать акции по частям

Ведомости
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Charles Schwab, крупнейший онлайн-брокер в США, разрешит инвесторам покупать и продавать дробные акции вместо ценных бумаг целиком, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на основателя и председателя совета директоров онлайн-брокера Чарльза Р. Шваба.

Таким образом компания пытается привлечь более молодых клиентов. Таких людей часто останавливает высокая стоимость одной ценной бумаги. К примеру, акция Amazon стоит почти $1800, отмечает газета. Это создает высокий порог входа, который отпугивает начинающих инвесторов.

WSJ отмечает, что Charles Schwab станет первым из крупных онлайн-брокеров с такой опцией. Это решение сможет помочь молодым и менее обеспеченным инвесторам диверсифицировать свой портфель, тратя относительно небольшие суммы денег на покупку более широкого ряда акций, поясняет издание. В России купить долю акции нельзя.

Технологии
Новости

Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца

Ведомости
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Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Она пообещала выпустить программное обеспечение, которое исправит эту ошибку.

Об уязвимости стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать ее телефон при помощи своего отпечатка пальца. Как писало издание The Sun, женщина настроила телефон так, чтобы он разблокировался по отпечатку большого пальца правой руки. Однако позже она обнаружила, что может разблокировать мобильный и левой рукой. Тогда она попросила мужа попробовать разблокировать телефон своим отпечатком. «Выяснилось, что любой может получить доступ к [моему мобильному], а значит – и к финансовым приложениям», – пожаловалась женщина.

После этого в социальных сетях появились видео, на которых люди демонстрируют, что Galaxy S10 разблокируется практически любым прикосновением.

В связи с этим южнокорейский банк KaKao рекомендовал своим клиентам отключить опцию распознавания отпечатков пальцев в его приложении, чтобы не допустить кражи средств со счетов.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Финансы
Новости

«Траст» оспорил вывод из «Открытие капитала» более 17 млрд рублей

Ведомости
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Банк «Траст» (на его базе создан Банк непрофильных активов) подал в Арбитражный суд Москвы иск, оспаривающий вывод из компании «Открытие капитал» (подконтрольна «Открытие холдингу)» 17,3 млрд руб., следует из искового заявления, текст которого есть в распоряжении «Интерфакса». Содержание иска «Ведомостям» подтвердил собеседник, ознакомившийся с документом.

Иск подан к «Открытие холдингу», «Открытие капиталу» и компании «Тренд», говорится в картотеке арбитражных дел. Представитель «Траста» подтвердил факт подачи иска, отказавшись от других комментариев.

Банк «Траст» и «Открытие капитал» в январе 2017 г. (на тот момент они контролировались «Открытие холдингом») заключили договор о предоставлении кредита на 18 млрд руб. В мае того же года эти средства поступили на счет компании, говорится в материалах дела. Затем в августе ЦБ объявил о санации группы банка «Открытие» (также контролировался «Открытие холдингом»), в периметр оздоровления попал и банк «Траст». Истец утверждает, что незадолго до этого был заключен договор о переводе долга перед «Трастом» с «Открытие капитала» на «Открытие холдинг». Компания обязалась заплатить холдингу 18,25 млрд руб. (долг и начисленные проценты), должником перед банком стал холдинг. После этого платежи по кредиту прекратились, подчеркивает истец.

В сентябре 2017 г. «Открытие капитал» продал структуре концерна «Россиум» «дочку» Otkritie Capital International Limited (OCIL, сейчас Sova Capital) за $328 млн. По мнению «Траста», этой суммы хватило бы для исполнения обязательств «Открытие капитала» перед холдингом. Но тогда же «Открытие капитал» заключил с «Трендом» договор об уступке прав требований к «Открытие холдингу». «Тренд» уступил «Открытие капиталу» требования по долгу от февраля 2017 г. на 252 млн евро (17,3 млрд руб. на тот момент), он был оплачен по номинальной стоимости. «Траст» считает, что перевод долга и уступка требований взаимосвязаны и эти сделки совершены в ущерб его интересам, чтобы вывести из «Открытие капитала» единственный актив.

Экономика
Новости

Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект приказа, запрещающий выбрасывать батарейки и аккумуляторы с остальным мусором. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В документе говорится, что батарейки и аккумуляторы, а также другие опасные отходы подлежат накоплению отдельно от других.

Помимо батареек и аккумуляторов в список опасных отходов включены аккумуляторные батареи транспортных средств, минеральные и синтетические масла, компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей.

Согласно проекту приказа вышеперечисленные отходы предлагается выбрасывать отдельно от остальных в специальные контейнеры, отдавать на переработку или сдавать в магазины. Сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов согласно плану Минприроды должны заниматься компании, имеющие соответствующие лицензии.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF

Политика
Новости

Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Ведомости
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Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд руб. в год. Об этом в интервью Bloomberg сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как пишет издание, в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. «Эту проблему нужно решать, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезен. Трубы взрываются, сваи рушатся», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что изучение вечной мерзлоты – одна из самых незаслуженно забытых задач и приоритетов государства. «Как министерство, ответственное за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, потому что она напрямую влияет на экономическое развитие», – добавил Крутиков.

К 2050 г. потепление может затронуть около пятой части инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется примерно в $84 млрд, то есть 7,5% ВВП России, свидетельствует исследование, опубликованное в феврале учеными, в том числе профессором Университета Джорджа Вашингтона Дмитрием Стрелецким. По их данным, более половины жилой недвижимости стоимостью около $53 млрд также может быть повреждено.

Bloomberg обращает внимание на то, что в вечной мерзлоте находится около 15% российской нефти и 80% газа. Повышение температуры – причина особого беспокойства компаний. Представитель «Норникеля» в разговоре с Bloomberg подтвердил, что здания в Норильске теряют устойчивость. В городе строят новые дома с меньшим весом и количеством этажей.

Комментарии Крутикова – очередной признак того, что Россия, четвертый по величине источник выбросов в мире, воспринимает проблему изменения климата всерьез, отмечает Bloomberg. В то же время агентство обращает внимание, что президент России Владимир Путин на протяжении большей части своего пребывания у власти выражал сомнения в широко принятой точке зрения о том, что причиной глобального потепления в основном является человеческая жизнедеятельность.

В начале октября Путин прокомментировал выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно внимания уделяют проблемам глобального потепления. Он отметил, что не разделяет «общих восторгов». По мнению Путина, Тунберг не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции». «А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» – спросил он.

Технологии
Новости

Сбербанк начал использовать искусственный интеллект при подборе сотрудников

Ведомости
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Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения: с помощью искусственного интеллекта он присваивает каждому кандидату на должность скоринг-балл и вычисляет, как скоро тот может решить уволиться. Об этом рассказал управляющий директор Центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Андрей Черток (его цитирует РБК).

По его словам, при вычислении анализируется предыдущий опыт работы потенциального сотрудника. Так, если предыдущий опыт больше был связан со стоячей работой (например, официант), то вероятность увольнения ниже. Если же человек работал, например, в маникюрном салоне, то ему сложнее адаптироваться к работе в отделении в качестве консультанта, рассказал Черток. Какие еще параметры учитываются при присвоении скоринг-балла, представитель банка не уточнил.

Проект пока запущен в пилотном режиме, решение о полноценном внедрении модели еще не принято, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Прогнозирование увольнений применяется в Сбербанке пока только при найме консультантов, отметил Черток. По его словам, на этой должности наблюдается большая текучка.

Сбербанк открыл бесплатную школу для программистов

Политика
Новости

Путин создал новую компанию для строек Минобороны

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК), которая займется стройками в интересах Минобороны.

Новая организация станет генподрядчиком и головным исполнителем строительства военных объектов. Она также займется спецобъектами – за исключением тех, что относятся к полномочиям Федеральной службы охраны или Главного управления специальных программ президента. В состав компании войдут строительные организации и производители строительных материалов.

Учредителем организации станет Минобороны. Во главе Военно-строительной компании будет находиться гендиректор, также будут созданы наблюдательный совет и правление. Ее устав утвердит правительство в течение трех месяцев.

В феврале о планах создать такую компанию писала газета «Коммерсантъ». Издание напоминало, что до сентября 2017 г. вопросами военного строительства занимался подведомственный Минобороны «Спецстрой», в ведении которого были десятки ФГУПов. Но после череды скандалов предприятие было ликвидировано, и Минобороны реорганизовало строительный комплекс, оставив восемь укрупненных ФГУПов и три АО (Главное управление обустройства войск, 31-й Государственный проектный институт специального строительства и 20-й Центральный проектный институт).

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