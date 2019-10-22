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Международный олимпийский комитет представил логотип Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 г., которые будут проведены в Париже, говорится на сайте оргкомитета.

Изображение логотипа сочетает в себе золотую медаль, белое пламя олимпийского огня и образ молодой женщины Марианны, признанный официальным символом Франции и олицетворением национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».

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La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) 21 октября 2019 г.

«Логотип выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации игр. И, наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, являющейс известным во всем мире французским национальным символом», — отмечается на сайте МОК.

Олимпийские игры 2024 г. будут проходить с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Французская столица станет вторым городом после Лондона, трижды принявшим Олимпиаду.

Ранее оргкомитет Олимпиады 2024 г. предложил включить новые виды спорта (брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг) в программу соревнований. Ожидается, что МОК примет соответствующее решение к декабрю 2020 г.