The Leading Hotels of the World возглавила Шеннон Кнапп
Президентом и генеральным управляющим The Leading Hotels of the World (LHW) назначена Шеннон Кнапп. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Шеннон Кнапп с апреля этого года исполняла обязанности генерального управляющего, а до этого более пяти лет занимала должность старшего вице-президента и директора по маркетингу LHW. Как старший вице-президент и директор по маркетингу Кнапп руководила продвижением бренда, курировала деятельность отделов маркетинга в LHW, редизайн и перезапуск в 2018 г. программы лояльности Leaders Club. Также она создала подразделение маркетинговой аналитики и изучения потребительских предпочтений, что позволило улучшить контроль качества обслуживания клиентов и повысить их лояльность. Изменение подхода к работе с данными и обоснованная маркетинговая стратегия привели к повышению эффективности маркетинга и росту выручки компании, уточняют в LHW.
«Шеннон прекрасно понимает наш бизнес, она занимала руководящие позиции в LHW более шести лет. Кроме того, у нее большой опытом работы в индустрии путешествий в сегменте люкс. Исполнительный комитет уверен, что под ее руководством LHW укрепит свои лидерские позиции в индустрии роскошного гостеприимства», – прокомментировал назначение председатель исполнительного комитета LHW Андреа Крахт.