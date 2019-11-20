Сборная России победила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу победила команду Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 г. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российских футболистов. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.