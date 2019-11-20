Сборная России победила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
Сборная России по футболу победила команду Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 г. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российских футболистов. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
По итогам отборочного тура сборная России заняла второе место в группе, набрав 24 очка, и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата. Победителем группы стала бельгийская команда, набравшая 30 очков.
Чемпионат Европы пройдет летом следующего года в 12 европейских городах. Среди них Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Рим, Копенгаген, Бильбао, Баку и другие.