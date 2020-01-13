В Москве проходит фестиваль завтраков BreakFest

По условиям фестиваля шеф-повара ресторанов-участников готовят блюда в четырех категориях: блюда из яиц, молочные блюда (сырники, запеканки, йогурты, мацони и т. д.), блюда из злаков (каши, гранолы, хлопья и мюсли), выпечка и десерты (в том числе тосты и брускетты). Также по желанию в фестивальное меню шефы могут включить специальные предложения, например, блюда на компанию или для детей.