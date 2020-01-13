В Москве проходит фестиваль завтраков BreakFest
В Москве впервые проходит фестиваль завтраков BreakFest. В фестивале участвуют 55 заведений, например, «Dr. Живаго», Avocado Queen, Salumeria, Sartoria Lamberti, «Матрешка», Ruski, «Жеральдин», Christian, Gina, «Hello, people», Modus. Полный список участников размещен на сайте фестиваля.
По условиям фестиваля шеф-повара ресторанов-участников готовят блюда в четырех категориях: блюда из яиц, молочные блюда (сырники, запеканки, йогурты, мацони и т. д.), блюда из злаков (каши, гранолы, хлопья и мюсли), выпечка и десерты (в том числе тосты и брускетты). Также по желанию в фестивальное меню шефы могут включить специальные предложения, например, блюда на компанию или для детей.
В течение всего фестиваля гости могут голосовать на сайте проекта за понравившиеся блюда в каждой категории. Также параллельно с голосованием гостей проводится голосование экспертов ресторанной индустрии.
Фестиваль продлится до 31 января.