Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Стиль жизни

Смолов забил первый гол в чемпионате Испании

Ведомости

Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании. Нападающий отличился на 7-й минуте в игре против мадридского «Реала».

Игра между «Реалом» и «Сельтой» в итоге завершилась со счетом 2:2. Смолов был заменен на 70-й минуте.

Ничья позволила «Сельте» остаться по итогам 24-го тура на 17-м месте, которое дает право играть в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.