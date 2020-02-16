Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании. Нападающий отличился на 7-й минуте в игре против мадридского «Реала».
El ruso Smolov la manda a guardar le dió metro y medio de ventaja a varane a pase de Iago Aspas— VM ⚽ (@victormontiel19) February 16, 2020
y a cobrar 🕯️🕯️🕯️🕯️ pic.twitter.com/mtpwT86zQ4
Игра между «Реалом» и «Сельтой» в итоге завершилась со счетом 2:2. Смолов был заменен на 70-й минуте.
Ничья позволила «Сельте» остаться по итогам 24-го тура на 17-м месте, которое дает право играть в высшем дивизионе в следующем сезоне.