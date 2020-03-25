Умерла актриса Инна Макарова
На 94-м году жизни умерла актриса, народная артистка СССР Инна Макарова, передает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук. О времени и месте прощания станет известно позднее, сказала она.
Макарова родилась 28 июля 1926 г. в городе Тайга Кемеровской области. Она окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Дважды была замужем. Первым мужем актрисы был режиссер Сергей Бондарчук, вторым – хирург, академик РАМН Михаил Перельман.
Актриса сыграла роли в более чем 60 фильмах, среди них «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия».