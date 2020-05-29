Бутылку старейшего винтажного коньяка «Большой брат» продали за $145 248

Аукционный дом Sotheby's продал одну из старейших бутылок коньяка, известную у коллекционеров, как «Большой брат», за $145 248 (£118 580 тыс.). На странице дома в Twitter сообщается со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса, что коньяк Gautier 1762 г. — это один из старейших сохранившихся коньяков в мире и старейший винтажный коньяк, которые когда-либо продавался на аукционе.