Бутылку старейшего винтажного коньяка «Большой брат» продали за $145 248
Аукционный дом Sotheby's продал одну из старейших бутылок коньяка, известную у коллекционеров, как «Большой брат», за $145 248 (£118 580 тыс.). На странице дома в Twitter сообщается со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса, что коньяк Gautier 1762 г. — это один из старейших сохранившихся коньяков в мире и старейший винтажный коньяк, которые когда-либо продавался на аукционе.
На сайте аукционного дома указывается, что этот коньяк известен в среде коллекционеров под названием «Большой брат» (Grand Frère). Проданная бутылка Gautier 1762 г. — одна из трех хранившихся у одной семьи бутылок, сделанных на винокурне Мэйсона Готье.
Другая бутылка, известная как «Младшая сестра» (Petite Soeur), находится в музее Фелисы Ринкон де Готье в Сан-Хуане (столица Пуэрто-Рико), а третью — «Младший брат» (Petit Frère) — продали на аукционе в Нью-Йорке в 2014 г., рассказывается на сайте Sotheby's .
По словам специалиста по духам аукционного дома Джона Фаула, которые приводятся в аннотации к аукционной продаже, Gautier 1762 г. «почитается во всем мире как коньяк, который выходит за рамки мира коллекционирования спиртных напитков». «Эта бутылка содержит дистилляцию не только превосходного коньяка, но и всей истории коньяка», — отмечает эксперт.
Торги проводились с 14 по 28 мая, предварительно бутылка старейшего коньяка в мире оценивалась в £ 80 000-160 000. В октябре 2019 г. на аукционе Sotheby’s за рекордные $1,9 млн продали бутылку шотландского виски Macallan 60-летней выдержки урожая 1926 года.