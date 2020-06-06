Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия

Ранее уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек. По его словам, если ограничения будут действовать еще три месяца, то «на этом рынке останется мало кто из системных игроков». Титов попросил в первую очередь определиться с судьбой уже купленных билетов и призвал разрешить проведение корпоративов с соблюдением санитарных норм.