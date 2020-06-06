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Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия

Ведомости

Правительство подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные и развлекательные мероприятия, отмененные или перенесенные из-за режима самоизоляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, зрители смогут получить деньги или ваучеры вместо них на посещение учреждений культуры.

Как пояснил Чернышенко, билет является договором, по которому необходимо выполнять обязательства. «Если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, то... можно будет воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату и без каких-либо доплат», ‒ сказал он на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры по случаю Дня русского языка.

По словам вице-премьера, из-за ограничений на руках у россиян осталось около 7 млн заранее приобретенных билетов.

Ранее уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек. По его словам, если ограничения будут действовать еще три месяца, то «на этом рынке останется мало кто из системных игроков». Титов попросил в первую очередь определиться с судьбой уже купленных билетов и призвал разрешить проведение корпоративов с соблюдением санитарных норм.

Ранее по теме: В Москве открылся ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных