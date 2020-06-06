Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия
Правительство подготовило постановление о правилах возврата билетов на культурные и развлекательные мероприятия, отмененные или перенесенные из-за режима самоизоляции, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, зрители смогут получить деньги или ваучеры вместо них на посещение учреждений культуры.
Как пояснил Чернышенко, билет является договором, по которому необходимо выполнять обязательства. «Если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, то... можно будет воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату и без каких-либо доплат», ‒ сказал он на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры по случаю Дня русского языка.
По словам вице-премьера, из-за ограничений на руках у россиян осталось около 7 млн заранее приобретенных билетов.
Ранее уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов призвал власти определиться со сроками возвращения к работе отрасли развлечений, в которой задействованы десятки тысяч человек. По его словам, если ограничения будут действовать еще три месяца, то «на этом рынке останется мало кто из системных игроков». Титов попросил в первую очередь определиться с судьбой уже купленных билетов и призвал разрешить проведение корпоративов с соблюдением санитарных норм.