Kempinski Hotels обновила программу предложений для гостей
Старейшая группа отелей класса люкс в Европе Kempinski Hotels обновила программу предложений для гостей.
При бронировании номера в любом отеле сети по всему миру до 10 июня 2020 г., действует предложение Make A Travel Promise («Запланируйте долгожданное путешествие»). Предложение включает гибкие условия отмены и повторного бронирования, а также повышение категории номера, комплименты при размещении и до 25% скидки в ресторанах и барах. Проживание по программе 10 должно быть использовано до конца марта 2021 г.
Кроме того, во всех отелях группы действует пакет Staycations, предназначенный для гостей, проживающих в непосредственной близости от отелей. Оба предложения разработаны в ответ на остановку международного туризма из-за пандемии COVID-19.
Kempinski Hotels создана в 1897 г. Сейчас группа включает 76 пятизвездочных отелей в 34 странах.