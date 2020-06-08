Kempinski Hotels обновила программу предложений для гостей

При бронировании номера в любом отеле сети по всему миру до 10 июня 2020 г., действует предложение Make A Travel Promise («Запланируйте долгожданное путешествие»). Предложение включает гибкие условия отмены и повторного бронирования, а также повышение категории номера, комплименты при размещении и до 25% скидки в ресторанах и барах. Проживание по программе 10 должно быть использовано до конца марта 2021 г.