Эйфелева башня откроется для посетителей в июне

Верхний этаж Эйфелевой башни будет закрыт, в управляющей компании допускают, что он может быть открыт этим летом. Компания объясняет, что не открывает доступ на верхний этаж, чтобы избежать «непристойных ситуаций», так как лифты между первым и вторым этажом небольшие по размеру. Все посетители старше 11 лет должны будут носить маски, также в башне оборудуют маркировку для соблюдения социальной дистанции.