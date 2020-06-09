Эйфелева башня откроется для посетителей в июне
Эйфелева башня в Париже откроется для посетителей 25 июня, сообщает управляющая компания достопримечательности. На первых этапах снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, лифты башни не будут работать, посетители должны будут подниматься по лестнице с восточной стороны и спускаться по лестнице с западной.
Верхний этаж Эйфелевой башни будет закрыт, в управляющей компании допускают, что он может быть открыт этим летом. Компания объясняет, что не открывает доступ на верхний этаж, чтобы избежать «непристойных ситуаций», так как лифты между первым и вторым этажом небольшие по размеру. Все посетители старше 11 лет должны будут носить маски, также в башне оборудуют маркировку для соблюдения социальной дистанции.
Эйфелева башня была закрыта для посетителей более чем на три месяца, это самый большой перерыв в работе со времен Второй мировой войны, отмечают в компании. Ранее сроки открытия обозначили другие достопримечательности Франции: Лувр откроется с 6 июля, а Версальский дворец возобновил прием посетителей уже 6 июня.