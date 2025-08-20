«Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене
Вена примет 70-е «Евровидение» в мае 2026 г. Это следует из сообщения на сайте конкурса.
Столица Австрии была выбрана телерадиокомпанией ORF и Европейским вещательным союзом (EBU). Финал состоится 16 мая на стадионе «Винер Штадтхалле», полуфиналы – 12 мая и 14 мая.
Вена примет конкурс в третий раз. До этого «Евровидение» в городе проходило в 1967 и 2015 гг. Как отметили организаторы конкурса, Вена делит четвертое место с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом в рейтинге городов, чаще всего принимавших «Евровидение». Больше конкурсов принимали только Дублин, Лондон и Люксембург.
Финал 69-го конкурса прошел 18 мая в швейцарском Базеле. В заключительном этапе приняли участие представители 26 стран. Победителем музыкального состязания стал австрийский исполнитель Йоханнес Питч, известный под псевдонимом JJ. За песню Wasted Love он получил 436 баллов: профессиональное жюри отдало ему 258 баллов, а зрительское голосование добавило еще 178.
Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами. Она исполнила романтическую балладу New Day Will Rise на трех языках – английском, французском и иврите. На третьем месте оказался артист из Эстонии Томми Кэш, исполнивший на итальянском языке Espresso Macchiato и уступивший всего один голос конкурсантке из Израиля (356).