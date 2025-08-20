«Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене

Вена примет конкурс в третий раз. До этого «Евровидение» в городе проходило в 1967 и 2015 гг. Как отметили организаторы конкурса, Вена делит четвертое место с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом в рейтинге городов, чаще всего принимавших «Евровидение». Больше конкурсов принимали только Дублин, Лондон и Люксембург.