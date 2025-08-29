Алиханов: рынок модных изделий будет расти от 5 до 7% ежегодно

Алиханов отметил ряд приоритетных направлений для экспорта в страны БРИКС, подчеркивая важность выстраивания долгосрочных экономических отношений с Китаем и Индием – ключевыми игроками. Кроме того, он рассказал о росте оборота розничной торговли и о мерах поддержки, которую государство оказывает в этом направлении. Глава Минпромторга подчеркнул плодотворную работу регионов по объединению представителей индустрии и созданию Центров моды. Всего в отрасли легкой промышленности насчитывается 11 действующих кластеров.