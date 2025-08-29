Алиханов: рынок модных изделий будет расти от 5 до 7% ежегодно
Рынок модных изделий в России будет расти в коридоре от 5 до 7% ежегодно до 2036 г., заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Его слова цитируют организаторы международного форума BRICS+ Fashion Summit.
«За последние пять лет рынок модных изделий вырос более чем в 2 раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд руб. В пересчете в штуки это порядка 1 млрд различных модных изделий», – рассказал он.
Алиханов отметил ряд приоритетных направлений для экспорта в страны БРИКС, подчеркивая важность выстраивания долгосрочных экономических отношений с Китаем и Индием – ключевыми игроками. Кроме того, он рассказал о росте оборота розничной торговли и о мерах поддержки, которую государство оказывает в этом направлении. Глава Минпромторга подчеркнул плодотворную работу регионов по объединению представителей индустрии и созданию Центров моды. Всего в отрасли легкой промышленности насчитывается 11 действующих кластеров.
С 28 августа по 2 сентября 2025 г. в Москве проходит V Московская неделя моды и Третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Основной площадкой для мероприятий стал парк «Зарядье». Главная тема саммита – создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы модной индустрии. Программа мероприятия включает пленарные дискуссии, круглые столы, лекции, мастер-классы и fashion-интенсив. Ожидаются лидеры индустрии из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки.